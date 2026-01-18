Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Musik-Wirbel um neues FPÖ-Radio

Künstler-Kritik

Musik-Wirbel um neues FPÖ-Radio

Von
18.01.26, 23:35
Teilen

Das neue Radio der freiheitlichen Partei sorgt wirbt mit "Hits für echte Österreicher", spielte zu Beginn aber fast nur englische Songs. 

Die FPÖ tönt seit Samstag mit ihrem Internet-Radio hauptsächlich englische Songs in den Äther – und sorgt schon für Kritik. „Austria First, das österreichische Patriotenradio“ heißt es zwischen „The Tide is high“ von Atomic Kitten und einem Bee Gees-Song. Österreichische Künstler wehren sich derweil gegen „eine Vereinnahmung“.

So schreibt etwa Stefanie Poxruckner vom oberösterreichischen Dialekt-Pop-Trio „Poxrucker Sisters“: „Bei uns schrillen da die Alarmglocken. Was sind die Optionen [damit wir nicht gespielt werden dürfen].“

Auch Austro-Rapper Skero hält fest: „Ich möchte auch auf keine Fall dort gespielt werden! Das muss irgendwie möglich sein.“

Radio-Katalog

Ein Radio darf grundsätzlich die Songs im Katalog spielen, heißt es von der AKM, dem österreichischen Urheberrechte-Verwalter. Allerdings entscheiden Urheber (also Künstler) selbst „über ihre persönlichen Rechte. Sie können eine Nutzung ihrer Werke untersagen, wenn Nutzer ihre Persönlichkeitsrechte verletzen.“ Kommt also ein Groß-Streik auf das selbst ernannte Patriotenradio zu? Dabei ist der Sound hauptsächlich englischsprachig wie der Sendername.

Wenig Austro-Sound

Am Samstag, Tag der großen Kickl-Rede zum Polit-Neujahr, startete der Sender. Österreichischer Musiktitel wurde in der ersten Stunde kein einziger (!) gespielt. Stattdessen „Born Free“ von Kid Rock und „All Time High“ von Nico Santos. Herbert Kickl spricht von „echter Musik für echte Österreicher“. Einen Rekord gab es zum Start: Austria First war Platz 1 im App-Store. 

Kickl selbst bekannte, dass er gerne Musik der 70er- und 80er-Jahre höre, „durchaus härter und mit viel Gitarre“. Der FPÖ-Boss hatte beim Parteispektakel am Samstag auch einen Musikwunsch frei. Er wählte „Don’t Stop Believing“ von der US-Rockband Journey.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden