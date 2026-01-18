"Kurz muss in U-Ausschuss": Neos-Aufklärerin hat Pilnacek-Frage

Altkanzler Sebastian Kurz soll laut der U-Ausschuss-Frontfrau der Neos geladen werden. Sie wolle "Antworten" . Trotz ÖVP-SPÖ-Neos-Regierung will sie scharfe Fragen zum Einfluss der Volkspartei stellen.
Sophie Wotschke, NEOS-Fraktionsführerin im Pilnacek-U-Ausschuss, ließ am Sonntag in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ aufhorchen. Laut ihr soll Altkanzler Sebastian Kurz in den U-Ausschuss geladen werden. "Er hat am Vortag von Christian Pilnaceks Tod noch mit ihm telefoniert", sagt sie. Sie habe auch Fragen zum Einfluss der Politik auf die Justiz. "Diesen Einfluss hatte Pilnacek in einem Tape beklagt", sagt sie. Pilnacek beschwerte sich etwa über Wolfgang Sobotka, der wies alle Vorwürfe zurück.
Sie wolle "Antworten" und werde trotz ÖVP-SPÖ-Neos-Regierung scharfe Fragen stellen, kündigte Wotschke an.
Neos-Fraktionschefin im U-Ausschuss, Sophie Wotschke, geht den Weg vom Dorf Rossatz hinunter zur Au. Im Hintergrund ist das Haus von Karin Wurm zu sehen, die Pilnacek in dieser Nacht als letzte offiziell gesehen hat.
Erst am Mittwoch waren die Abgeordneten am Fundort von Pilnaceks Leichnam in Rossatz (NÖ).
Kurz antwortete in Doku auf Fragen
In einer Doku von oe24.TV und auch einer von ServusTV hat Sebastian Kurz sich bereits zur Causa Pilnacek geäußert.
Wenn Kurz geladen wird, dann muss er im U-Ausschuss als Auskunftsperson zur Verfügung stehen. Derzeit arbeitet er als Unternehmer.