Kopie von Edtstadler
© Instagram

Romantischer Tanz

Karoline Edtstadler: Erster Auftritt mit neuer Liebe

18.01.26, 14:32
Einen romantischen Tanz wagte Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler mit ihrem Freund bei der "Schwarzen Nacht". Erstmals waren beide gemeinsam am gesellschaftlichen Parkett.  

Beim ÖVP-Ball, der „Schwarze Nacht“ in Puch, zeigte sich  Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) erstmals mit ihrem Lebensgefährten und früheren BZÖ-Politiker Markus Fauland (58). Beim Tanz gab die 44-jährige die Führung ganz an ihren Freund ab.

Landeshauptfrau Edtstadler mit ihrem Markus Fauland

Landeshauptfrau Edtstadler mit ihrem Markus Fauland

© Instagram

Landeshauptfrau Edtstadler mit ihrem Markus Fauland

Landeshauptfrau Edtstadler mit ihrem Markus Fauland beim Tanzen

© Instagram

oe24 berichtete bereits im Sommer über die neue Liebe an Edtstadlers Seite. Damals hielt Edtstadler ihre Beziehung mit Fauland noch dezent im Hintergrund. Aus ihrer letzten Beziehung mit Unternehmer Marton Matura hatte Edtstadler offenbar gelernt. Diese war medial stark im Fokus – nun geht sie ihr Privatleben wesentlich diskreter an. Keine öffentlichen Liebesauftritte, keine großen Statements. Bis jetzt, beim großen Tanz am ÖVP-Ball. Die Bilder sprechen für sich, das Paar genoß einen wundervollen Abend.

