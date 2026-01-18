Weltweit Platz 1 für Robbies "Britpop"-Album

Das neue Album des Superstars ist auf dem Weg alle Rekorde zu brechen.

„Britpop“ besticht bereits beim oe24-Soundcheck als flottes Pop-Werk bei dem neben der bereits vorab veröffentlichten Gänsehaut-Ballade „Human“ und dem neuen Hit „All My Life“ vor allem der Electronic-Hammer „Morrissey“, bei dem er Vergleiche mit dem gleichnamigen Pop-Star zieht („Du hattest deine Zeit. Jetzt bin ich dran!“), die große Liebeserklärung „You" ("Du bist besser als alle anderen!“) und die hymnenhaft-eindringliche Abrechnung „Its OK until The Drugs Stop Working“ und „Pocket Rocket“, die balladeske Version des stampfenden Tour-Openers „Rocket“ herausstechen.

© Sony Music

Das finden auch die Fans von Robbie Williams und lösen einen Mega-Hype um sein Album aus. In den aktuellen iTunes-Charts belegt "Britpop" gleich in 15 Ländern Platz 1.

Chart-Rekord

© The Chart Company

Wenn er kommende Woche auch in den offiziellen englischen Charts an dier Spitze liegt, stellt Robbie einen neuen Rekord auf: zum 16. Mal auf Platz 1! Damit lässt er dann auch die Beatles, mit denen er sich bislang mit je 15 Mal Chart Gold den Thron teilte, hinter sich.