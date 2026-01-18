Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 36.600 aktien up +2.38% Andritz AG 71.65 aktien equal +0% BAWAG Group AG 136.50 aktien up +1.79% CA Immobilien Anlagen AG 24.860 aktien down -0.56% CPI Europe AG 15.920 aktien down -0.87% DO & CO Aktiengesellschaft 206.00 aktien up +0.24% EVN AG 28.100 aktien down -0.35% Erste Group Bank AG 104.90 aktien down -0.38% Lenzing AG 25.550 aktien down -1.35% OMV AG 49.100 aktien up +0.24% Oesterreichische Post AG 32.700 aktien down -0.61% PORR AG 33.200 aktien down -0.6% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien up +0.11% SBO AG 32.200 aktien down -4.59% STRABAG SE 83.00 aktien up +0.24% UNIQA Insurance Group AG 15.680 aktien up +0.51% VERBUND AG Kat. A 63.45 aktien up +0.71% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.60 aktien up +0.15% Wienerberger AG 28.620 aktien down -2.59% voestalpine AG 38.760 aktien down -2.12%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Geld
Falle bei Geringfügigkeit: Arbeiterkammer warnt vor geringerem Gehalt
© Gettyimages

Warnung

Falle bei Geringfügigkeit: Arbeiterkammer warnt vor geringerem Gehalt

18.01.26, 15:42
Teilen

AK erklärt: Geringfügigkeitsgrenze nicht erhöht, das hat Folgen. 

Die Bundesregierung hat beschlossen, die Verdienstgrenze für geringfügig Beschäftigte 2026 nicht anzuheben. Die Gehälter steigen aber meist durch angepasste Kollektivverträge. Und das kann zu Problemen führen, wenn Beschäftigte über die Geringfügigkeitsgrenze rutschen, warnt die Arbeiterkammer.

Wichtige Infos

Das ist die Situation: Geringfügig Beschäftigte sind unfallversichert, jedoch nicht kranken- oder pensionsversichert. Aktuell darf man dafür in Österreich maximal 551,10 Euro pro Monat verdienen.

Weniger netto

Wenn das Gehalt heuer über die Grenze steigt, dann werden Sozialversicherungsbeiträge fällig, die der Arbeitgeber zahlt. „Das heißt, ich bekomme weniger netto“, erklärt die Arbeiterkammer. Bezieht man auch andere Einkommen, wie etwa eine Korridorpension, kann es sein, dass dieses Geld zudem wegfällt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden