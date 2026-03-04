Alles zu oe24VIP
Hörbi
© Hörbi

Mobilfunk

"Drei" startet mit Diskontmarke „Hörbi“ durch

04.03.26, 11:34
Fixpreis versprochen: 7,49 Euro für 200 GB und 5G oder 4,99 Euro für 60 GB monatlich.

Der Mobilfunkanbieter "Drei" startete am Mittwoch mit der Diskontmarke "Hörbi" auf dem österreichischen Markt durch. Zwei Tarife werden vorerst angeboten: 7,49 Euro für 200 GB und 5G oder 4,99 Euro für 60 GB monatlich. Versprochen wird ein garantierter Fixpreis ohne jährliche Erhöhung und Bindung sowie ohne Servicepauschale und Mindestvertragslaufzeit. Bei Bedarf können Zusatzpakete erworben werden, beispielsweise für Roaming oder höhere Datenmengen. Die Abbuchung erfolgt monatlich im Voraus.

Diskonter legen am Mobilfunkmarkt zu

Der neue Anbieter setzt dabei auf "viel Humor und attraktive Angebote". Der Startzeitpunkt sei kein Zufall. Nach vier Jahren Inflation über dem EU-Schnitt ist für viele Österreicher:innen praktisch jedes Grundbedürfnis teurer geworden. Der Anteil der Diskonter am Mobilfunk-Gesamtmarkt ist als Folge in den letzten fünf Jahren um 7 % gewachsen. Obwohl sich die Diskont-Angebote seit Jahren kaum verändern, ändert sich aber das Nutzerverhalten: Der durchschnittliche Datenkonsum in Österreich wächst jährlich im zweistelligen Prozentbereich. Hörbi bedient genau dieses Bedürfnis der Österreicher:innen mit sehr großzügigen Datenkontingenten.

"Drei", eine Tochter des chinesischen Mischkonzern Hutchison. Hörbi-Vorbild ist die dänische Mobilfunkmarke OiSTER, die zu Drei Dänemark gehört.

