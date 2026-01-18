Industriestrategie: "Erste Gesetzesänderungen kommen"

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer will auf Tempo setzen.

Das Wirtschaftsministerium hat rund um die zuletzt angekündigte Industriestrategie erste Gesetze für schnellere Exporte und mehr Sicherheit im Krisenfall an Koalitionspartner übermittelt. Dabei geht es etwa um das Außenwirtschaftsgesetz und das Versorgungssicherheitsgesetz, ging am Sonntag aus einer Mitteilung des Ministeriums hervor. Exportregeln sollen einfacher und digitaler werden, damit Firmen rascher in neue Märkte kommen können. Auch die Krisenvorsorge werde gestärkt.

Minister: "Jetzt zählt Tempo in der Umsetzung"

"Die Industriestrategie ist fertig - jetzt zählt Tempo in der Umsetzung", so Minister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). "In einer Welt voller geoökonomischer Verwerfungen dürfen wir keine Zeit verlieren."