Aufbauarbeiten für Eistraum im Endspurt

Am Donnerstag, 22. Jänner, startet der Wiener Eistraum in seine 31. Saison. Der Auf bau ist bereits im Endspurt.

Der Rathausplatz ist dieser Tage Großbaustelle: Wo sich bis Ende Dezember noch die Hütten des Christkindlmarkts aneinanderreihten, wird aktuell einer der größten Eislaufplätze Europas aufgebaut. Wie ein oe24-Lokalaugenschein zeigt, wird sogar am Sonntag emsig gearbeitet, damit der Wiener Eistraum am 22. Jänner pünktlich öffnen kann.

© Roman Fuhrich

Sky Rink - Eislaufen auf zwei Ebenen

Was 1996 in der Größe eines Eishockeyfeldes begonnen hat, entwickelte sich in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einer beeindruckenden Eislandschaft, die weltweit ihresgleichen sucht und seit ihrer Eröffnung schon von mehr als 14 Mio. Menschen besucht wurde. Das Eislaufen wird dieses Jahr auf einer imposanten, über 10.000 Quadratmeter großen Landschaft stattfinden, die über vier große Flächen und romantische Pfade im Park bis in den ersten Stock führt.

© Roman Fuhrich

Seit vergangenem Jahr ist der innovative Sky Rink dank einer neuen Aussichtsplattform noch spektakulärer. Der Wiener Eistraum bietet Jahr für Jahr einen gut sortierten Schlittschuhverleih mit rund 2.000 Paar, mit Warmluft vorgewärmten Eislaufschuhen in den Größen 23 bis 52. Zusätzlich dazu stehen 300 Schutzhelme sowie verstellbare Doppelkufen in den Größen 21 bis 25 kostenlos zur Verfügung – solange der Vorrat reicht. Wer mit den eigenen Schlittschuhen kommt, kann die vor Ort schleifen lassen. Zusätzlich stehen 900 Schließfächer zur Verfügung.