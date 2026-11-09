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Tierwohl 2056

Eine Zukunft ohne Tierleid – Utopie oder echte Möglichkeit?

© aninova.org
Jahr 2056 – Kann es eine Welt ohne Tierausbeutung geben?
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"Eines Tages beginnt heute mit uns" ist ein Kurzfilm von der Tierschutzorganisation ANINOVA, der eine Vision für das Jahr 2056 zeigt: eine Welt, in der die Ausbeutung von Tieren der Vergangenheit angehört. Ist das überhaupt möglich?
Ja, Eine Welt ohne Tierausbeutung ist möglich – und jede Veränderung beginnt mit uns.

Mit dabei sind Schauspieler Malte Zierden und Phia Quantius, die sich auch für den Regenwaldschutz gemeinsam mit Wilderness International engagieren.

Aber auch weitere Bekanntheiten wirken am Film mit. So auch Jonas Ems und der Künstler Pikayzo, der seine Texte den Tieren widmet.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 08.11.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 15.11.2026, 18:30 Uhr

Statt Tierleid und Missstände zu dokumentieren, wie in ihren üblichen Aufdeckungen, möchte die Organisation mit dem Film "Eines Tages beginnt heute mit uns" Hoffnung machen und zeigen, wie eine tierfreundlichere Zukunft aussehen könnte.

Mehr über die Organisation und den Film gibt es auf aninova.org

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