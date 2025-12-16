Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Ski Damen
1. Durchgang: Slalom-Queen Shiffrin glänzt in Courchevel mit Bestzeit
© Gepa

Ski Alpin

1. Durchgang: Slalom-Queen Shiffrin glänzt in Courchevel mit Bestzeit

16.12.25, 18:27
Teilen

Wie erwartet setzt Mikaela Shiffrin (49,77) im ersten Slalom-Durchgang des Nachtspektakels in Courchevel die Bestzeit. Sie führt vor Camille Rast (+0,83) und Lena Dürr (+1,16). Truppe liegt auf Rang fünf, Huber ist Zehnte. Liensberger scheidet überraschend aus. 

Mikaela Shiffrin dominiert den Slalom-Weltcup weiter nach Belieben. Die US-Amerikanerin führt nach dem ersten Durchgang des Nachtrennens in Courchevel mit acht Zehntel Vorsprung auf die Schweizerin Camille Rast. Die drittplatzierte Deutsche Lena Dürr liegt bereits über eine Sekunde (+1,16) zurück. Auf Platz fünf folgt mit Katharina Truppe - ex aequo mit Anna Swenn Larsson - die beste Österreicherin. Drei Zehntel fehlen dem Duo auf das Podest. Katharina Liensberger schied aus.

Feierabend  für Liensberger & Ljutic

Die Vorarlbergerin, die in der Vorsaison bis zuletzt um die Slalomkugel mitfuhr, prolongierte damit ihren Fehlstart in die Olympiasaison. "Ich habe wirklich attackiert, bin ins Fahren gekommen und wollte den vollen Speed in die Fläche mitnehmen. Ich wollte ans Limit gehen, war am Limit und leider darüber hinaus", sagte Liensberger sichtbar enttäuscht im ORF. "Meistens kann man aus solchen Momenten am meisten lernen. Ich hoffe, dass ich stärker zurückkomme." In vier Rennen ihrer Paradedisziplin sah die Weltmeisterin von 2021 nur zweimal das Ziel und wurde dabei Zehnte und Sechste. Ihr Vertrauenstrainer Alexander Berthold setzt den zweiten Lauf in Courchevel (ab 20.45 Uhr, ORF 1).

Shiffrin greift nach Slalom-Sieg Nr. 68

Neben Liensberger erwischte es auch Kugelgewinnerin Zrinka Ljutic (CRO), die bisher stets am Podest stehende Lara Colturi (ALB) und die beiden Österreicherinnen Katharina Gallhuber und Franziska Gritsch im ersten Lauf. Shiffrin war wieder einmal über alle Dinge erhaben. Sie bescheinigte sich selbst einen "großartigen" Lauf. "Es ist ein ziemlich herausfordernder Hang. Ich glaube, jede macht hier Fehler, es ist einfach wichtig, weiter zu attackieren." Shiffrin nimmt Anlauf zu ihrem fünften Slalomsieg in Serie, dem 68. im Slalom, dem 105. im Weltcup insgesamt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden