Indian-Wells-Debüt: Tagger kennt ihre erste Gegnerin

Ab Mittwoch schlägt Lilli Tagger im Tennis-Paradies auf! Die 18-jährige Osttirolerin steht dank einer Wildcard erstmals im Hauptfeld eines WTA-1000-Turniers – und das ausgerechnet in Indian Wells, dem „heimlichen fünften Grand Slam“.

Als Nummer 119 der Welt wäre sie sportlich eigentlich nicht qualifiziert gewesen – doch ihre jüngsten Leistungen waren Bewerbung genug. Mit dem Turniersieg beim ITF-W100 in Fujairah und dem Finaleinzug beim WTA-125-Challenger in Mumbai spielte sich Lilli Tagger ins internationale Rampenlicht und wurde vom Österreichischen Tennisverband zur „Spielerin des Monats“ Februar gekürt. Die noch größere Belohnung folgte kurz darauf: Turnierdirektor Tommy Haas überreichte der Osttirolerin persönlich die Wildcard für die BNP Paribas Open in Indian Wells.

Prominentes Hauptfeld

Das Feld ist hochkarätig wie selten. Die Top 32 genießen ein Freilos, nahezu die gesamte Weltelite ist am Start. Neben Tagger erhielten auch prominente Namen wie Venus Williams, Donna Vekic oder Bianca Andreescu eine Wildcard. In diesem Umfeld überhaupt aufzuscheinen, ist für die Lienzerin bereits ein Ritterschlag.

Der mögliche Turnierweg zeigt, wie steil der Berg ist: In Runde drei könnte sogar Iga Swiatek warten. Doch solche Gedankenspiele sind Zukunftsmusik – zunächst zählt nur der erste Auftritt im Tennis-Paradies von Kalifornien.

Machbares Auftakt-Los

Dort wartet mit Varvara Gracheva (WTA 58) eine anspruchsvolle, aber machbare Aufgabe. Die gebürtige Russin, die seit 2023 für Frankreich spielt, liegt 61 Plätze vor Tagger im Ranking. Gelingt der Auftakt-Coup, käme es in Runde zwei zum Duell mit der routinierten Griechin Maria Sakkari (WTA 34).

Tagger ist nicht die einzige Österreicherin im Hauptfeld: Neo-ÖTV-Spielerin Anastasia Potapova trifft auf eine Qualifikantin. Sinja Kraus scheiterte hingegen in der ersten Qualifikationsrunde an der Australierin Storm Hunter (6:7, 4:6). Bei den Herren ist Österreich im Einzel diesmal nicht vertreten: Filip Misolic fällt verletzt aus, Sebastian Ofner und Jurij Rodionov zogen Turniere der europäischen Hartplatz-Hallensaison der weiten Reise nach Übersee vor.