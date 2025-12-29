Alles zu oe24VIP
Linzer Stadtchef blickt auf das Jahr 2026
© Apa/Team Fotokerschi

Top-Projekte 2026

Linzer Stadtchef blickt auf das Jahr 2026

29.12.25, 16:38
Teilen

Für das kommende Jahr ist Bürgermeister Prammer optimistisch. Viele wichtige Projekte stehen an. 

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu, und Bürgermeister Dietmar Prammer blickt optimistisch auf 2026. Wichtige Projekte für Linz stehen an: Klimaschutz, attraktive Innenstadt, Ausbau des öffentlichen Verkehrs und starke soziale Leistungen. Schlüsselprojekte der Energiewende schreiten voran, darunter Photovoltaik-Offensiven, Fernwärme- und Wasserstoffprojekte. Die Stadt investiert rund 20 Millionen Euro in neue Anlagen.

Die Stadtentwicklung konzentriert sich auf Innenstadt, neue Quartiere wie das „Quadrill“ bei der Tabakfabrik und den Dynatrace-Campus. Insgesamt entstehen Tausende Wohnungen, viele im gemeinnützigen Wohnbau. Bürgerbefragungen und Stadtteilgespräche stärken Mitsprache und Transparenz.

Die Wirtschaft soll gestärkt werden

Auch die Wirtschaft wird gestärkt: Ein neues Wirtschaftsprogramm unterstützt KMUs, Startups und Großbetriebe. Der öffentliche Verkehr wird modernisiert, neue Buslinien eingerichtet und elektrische Fahrzeuge integriert. Digitalisierung, KI-gestützte Services und eine zentrale Bürgerplattform verbessern die Verwaltung. Bildung und Soziales bleiben Fokus: Investitionen in Schulen, Kinderbetreuung und Seniorenzentren sichern den sozialen Zusammenhalt.

Mit der neuen Integrationsstrategie „Linz 2026+“ setzt die Stadt auf Beteiligung von Experten, Organisationen und Bevölkerung, um ein inklusives Miteinander zu fördern. Linz positioniert sich damit als moderne, nachhaltige und lebenswerte Stadt.

