Brandstifter hinterließ offenbar Hakenkreuz
© laumat.at

Werkstatt brannte

Brandstifter hinterließ offenbar Hakenkreuz

29.12.25, 16:24
Teilen

Laut Polizei wird der Zusammenhang noch ermittelt. 

In der Nacht auf Montag wurde in Regau (Bezirk Vöcklabruck) eine Werkstatt Ziel eines Brandanschlags.

Ein Brandstifter legte Feuer an mehreren Stellen der Halle, zudem wurde offenbar ein Hakenkreuz neben dem Eingangstor gesprüht. Die Polizei bestätigte einen Zusammenhang vorerst nicht. Der Mieter der Werkstatt, ein Österreicher mit syrischen Wurzeln, gab an, das NS-Zeichen zuvor nicht bemerkt zu haben. Ein Winterdienstfahrer entdeckte gegen 3 Uhr die Flammen und alarmierte die Einsatzkräfte. Rund 60 Feuerwehrleute von zwei Wehren konnten das Feuer rasch löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen, die Hintergründe und Motive des Täters sind derzeit unklar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

