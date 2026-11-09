Borneo Waldbrände: Endlich Regen

Wochenlang haben verheerende Wald- und Torfbrände Teile Indonesiens verwüstet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Besonders auf Borneo kämpften Feuerwehrleute gegen die Flammen, während dichter Rauch Städte einhüllte und Orang-Utans ihren Lebensraum verloren. Jetzt fällt endlich Regen – und die Einsatzkräfte können zum ersten Mal seit Langem aufatmen.

Die Feuerwehrleute können es kaum fassen: Nach wochenlangem Kampf gegen die Wald- und Landbrände fällt endlich kräftiger Regen. Erschöpft und erleichtert begrüßen die Helfer die Tropfen, die auf die ausgetrocknete Erde fallen und die Flammen eindämmen. Ein Moment der Hoffnung – für die Menschen vor Ort und für die Tiere, deren Lebensraum in Rauch und Feuer aufgeht.

Denn während die Einsatzkräfte versuchen, die Brände unter Kontrolle zu bringen, kämpfen die Orang-Utans ums Überleben. Die Feuer zerstören ihre Wälder, vernichten Nahrungsquellen und zwingen die Menschenaffen zur Flucht. Auf der Suche nach Nahrung und Schutz geraten sie zunehmend in Palmölplantagen und in die Nähe menschlicher Siedlungen. Dort drohen ihnen weitere Gefahren. Manche Tiere werden verletzt oder leiden unter schwerer Atemnot durch den Rauch. Rettungsteams müssen sie aufspüren, bergen und medizinisch versorgen. Doch die Auffangstationen können nicht unbegrenzt weitere Tiere aufnehmen.

Wie dramatisch die Lage ist, zeigt sich auch weit entfernt von den brennenden Wäldern. In Städten wie Pangkalan Bun legt sich dichter Rauch über Straßen, Häuser und Schulen. Der Himmel färbt sich orange, Gebäude verschwinden im Dunst. Die Luftverschmutzung belastet die Gesundheit Hunderttausender Menschen. Der Rauch bleibt nicht auf Indonesien beschränkt, sondern zieht bis nach Malaysia und Singapur. Auch dort leiden die Menschen unter der verschmutzten Luft, Schulen müssen teilweise schließen.

Doch warum brennt es auf Borneo überhaupt so verheerend?

Eine entscheidende Rolle spielt die extreme Trockenheit. Das durch El Niño verstärkte Wettergeschehen bringt zusätzliche Hitze und lässt Böden und Vegetation austrocknen. Besonders gefährdet sind die ausgedehnten Torfgebiete Indonesiens. Trocknet der Torfboden aus, kann sich ein Feuer tief in das organische Material fressen und unter der Oberfläche weiterglimmen. Solche Brände sind schwer zu entdecken, schwer zu löschen und können selbst nach Regenfällen erneut aufflammen.

Hinzu kommt der Druck auf die Wälder durch menschliche Landnutzung. Waldgebiete werden gerodet und in landwirtschaftliche Flächen umgewandelt, darunter auch Plantagen. Wo natürliche Wälder verschwinden und Lebensräume zerschnitten werden, verlieren Orang-Utans ihre Rückzugsorte. Feuer können diese bereits geschwächten Ökosysteme zusätzlich zerstören. Die Protestierenden kritisieren, dass unzureichende Kontrollen und eine zu schwache Verfolgung der Verantwortlichen dazu beitragen, dass die Brände immer wieder außer Kontrolle geraten.

© Getty Images

Für die Orang-Utans bedeutet diese Entwicklung eine doppelte Bedrohung: Sie verlieren nicht nur ihren Lebensraum, sondern werden durch die Zerstörung der verbliebenen Waldflächen immer stärker in die Nähe des Menschen gedrängt. Rettungsorganisationen berichten von Tieren, die in Plantagen isoliert werden und aus ihrer gewohnten Umgebung verschwinden. Die Versorgung der geretteten Menschenaffen wird zunehmend zur Herausforderung. Neben der Behandlung von Rauchschäden müssen die Teams auch verhindern, dass überfüllte Einrichtungen zusätzlichen Stress und die Ausbreitung von Krankheiten begünstigen.

Der Regen bringt jetzt dringend benötigte Erleichterung. Er kann die Vegetation befeuchten, die Rauchentwicklung verringern und helfen, die Feuer einzudämmen. Doch er löscht nicht automatisch alle Glutnester im Torfboden. Und er stellt keinen einzigen zerstörten Wald wieder her.

Für die Orang-Utans beginnt deshalb mit dem Regen nicht das Ende der Krise, sondern die nächste Phase: Sie brauchen sichere, zusammenhängende Wälder, Schutz vor weiteren Bränden und langfristige Hilfe, wenn ihr Lebensraum bereits verloren ist.

Der WWF hat daher zur Hilfe aufgerufen. Die Versorgung der überlebenden Menschenaffen und das Großziehen der verwaisten Baby-Orang-Utans nimmt Arbeit, Zeit und Ressourcen in Anspruch. Spenden können entweder an den WWF gerichtet werden oder direkt an die Organisation "Borneo Orangutan Survival" (BOS).

BOS ist eine gemeinnützige Naturschutzorganisation mit Sitz in Berlin, die sich seit 2001 für den Schutz der bedrohten Menschenaffen und ihres Lebensraums einsetzt. Während das deutsche Team Spenden sammelt und Aufklärungsarbeit leistet, kümmert sich die indonesische Partnerorganisation BOS Foundation auf Borneo um die Rettung, Pflege und Auswilderung der Tiere sowie den Schutz und die Wiederherstellung ihrer Wälder. BOS Deutschland gilt als seriös: Der Verein veröffentlicht jährliche Tätigkeits- und Finanzberichte und ist Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.

Spenden kannst du unter orangutan.de unter dem Button "Spenden".