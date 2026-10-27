Halloween: Die geheimnisvollen Jäger der Nacht

Fledermäuse flattern lautlos durch die Nacht. Spinnen lauern in ihren Netzen. Eulen bereiten sich auf die Jagd vor.

Wenn es dunkel wird, machen sich manche Tiere erst für die Jagd bereit. Ihre erstaunlichen Fähigkeiten machen sie zu den Meistern der Dunkelheit.

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Stell dir vor, du müsstest dich in einem stockdunklen Raum bewegen, ohne etwas zu sehen. Der Dunkelheit ausgeliefert. Manche Tiere können Dinge spüren, die wir nicht mal sehen können.

Fledermäuse schaffen das mit einer Fähigkeit, die fast übernatürlich wirkt: Sie stoßen hohe Laute aus und erkennen anhand der Echos, wo sich Wände, Hindernisse und winzige Insekten befinden. Manche können sogar Beute entdecken, die für Menschen kaum wahrnehmbar wäre. Während wir in der Nacht nur Dunkelheit sehen, kann eine Fledermaus ihre Umgebung mit Schall regelrecht abtasten – und eine Mücke verfolgen, die wir nicht einmal bemerken.

Die Vorstellung vom blutsaugenden Vampir passt allerdings nicht zu unseren heimischen Arten. In Europa gibt es keine wild lebenden Vampirfledermäuse. Die wenigen echten Vampirfledermausarten leben in Amerika und ernähren sich von Blut. Dabei saugen sie es nicht wie ein Vampir aus einem Hals, sondern lecken es aus einer kleinen Wunde.

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Eulen: Jäger, die unter Schnee hören können

Eulen fliegen so leise, dass ihre Beute sie oft erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Ihre Federn besitzen besondere Strukturen, die die Geräusche des Fluges verringern. Dazu kommt ein außergewöhnliches Gehör: Bei vielen Eulen liegen die Ohröffnungen nicht symmetrisch. Diese Anordnung hilft ihnen, Geräusche räumlich genau zuzuordnen.

Einige Eulen können dadurch Beutetiere sogar dann lokalisieren, wenn diese sich unter einer Schneedecke bewegen. Sie müssen die Maus nicht sehen – ein leises Rascheln kann genügen, um ihre Position genau zu bestimmen. Und die auffälligen Federbüschel auf dem Kopf, die wie kleine Hörner aussehen, sind gar keine Ohren. Sie dienen unter anderem der Kommunikation und Tarnung. Die eigentlichen Ohröffnungen liegen verborgen im Gefieder.

Der gruselige Gedanke: Für eine Maus unter dem Schnee kann die Nacht vollkommen still wirken. Doch hoch über ihr hört eine Eule womöglich schon jedes kleine Geräusch. Dann ist es nur mehr eine Frage der Zeit, bis sie zupackt.

Ein Spinnennetz als Warnsystem

Eine Spinne sitzt regungslos in der Mitte ihres Netzes. Dann zittert plötzlich ein einzelner Faden. Die Spinne muss ihre Beute nicht sehen: Die Schwingungen verraten ihr, dass etwas ins Netz geraten ist und woher die Bewegung kommt. Manche Arten warten in einem Versteck und bleiben über einen besonderen Signalfaden mit ihrem Netz verbunden. Sobald sich etwas verfängt, eilen sie herbei.

Das Netz ist also nicht bloß eine Falle. Es funktioniert auch wie ein empfindliches Sinnesorgan. Für ein kleines Insekt kann eine einzige falsche Bewegung den Unterschied zwischen Flucht und Gefangenwerden bedeuten.

In einer dunklen Ecke kann eine Spinne reglos warten und jede Erschütterung ihres Netzes wahrnehmen. Was für uns wie ein vergessenes Stück Spinnweben aussieht, ist für sie ein ganzes Netz aus Warnsignalen.

Auch wenn sie für viele unheimlich und eklig wirken, sind selbst Spinnen liebenswerte Tiere und können nützlich sein. Je mehr Spinnen, desto weniger Mücken und Fliegen. Damit unterstützen sie das Gleichgewicht in der Natur. Die meisten Spinnen sind für Menschen völlig harmlos und möchten einfach nur in Ruhe leben. Mit ihren kunstvollen Netzen, ihren unterschiedlichen Farben und ihren erstaunlichen Fähigkeiten sind sie viel spannender, als man zunächst denkt. Wenn man sie einmal genauer betrachtet, merkt man schnell, dass auch diese kleinen Krabbeltiere ihren ganz eigenen Charme haben.

Unheimlich ist nicht gleich gefährlich

Fledermäuse, Spinnen und Eulen haben sich ihren Platz in Gruselgeschichten verdient. Ihre Fähigkeiten sind ungewöhnlich, ihre Lebensweisen oft verborgen und ihre Rufe oder Bewegungen können uns im Dunkeln erschrecken. Doch sie sind keine Vorboten des Unglücks. Sie erfüllen wichtige Aufgaben in der Natur.

Wer dennoch Spinnen in der Wohnung loswerden will, muss sie nicht töten. Einfach ein Glas darüberstülpen und sie gemeinsam mit einem Blatt Papier darunter ins Freie tragen.