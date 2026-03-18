Polizei-Einsatz bei Howard Carpendale

Am Sonntag (22. März) zündet Schlagerlegende Howard Carpendale in der Wiener Stadthalle sein allerletztes Österreich-Konzert . Vorab gibt es Mega-Wirbel: Beim Auftritt im Erfurt musste die Polizei eingreifen!

Von wegen Kuschelstimmung bei Schunkel-Klassikern wie „Ti Amo“ und „Hello Again“. Bei der Abschieds-Tournee von Howard Carpendale kam es am Freitag in der ausverkauften Messe Erfurt zum Eklat. Und zu einem Polizeieisatz!

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Wie thueringen24.de unter Berufung auf die Landespolizeiinspektion Erfurt berichtet, sorgte eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Sömmerda für Turblenzen. So soll die Frau mit rund zwei Promille deutlich zu tief ins Glas geschaut haben und mehrere andere Konzertgäste gestört haben. Letztendlich musste der Sicherheitsdienst eingreifen.

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Doch als die Security-Kräfte einschritten, eskalierte die Situation dann völlig: Die 48-Jährige leistete erheblichen Widerstand, trat um sich und biss mehrere Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in Unterarme und Hände. Bereitschaftspolizisten wurden hinzugerufen und brachten die Frau schließlich aus der Messehalle.

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Die verletzten Security-Mitarbeiter begaben sich daraufhin zur Behandlung in ein Erfurter Krankenhaus – und trafen dort erneut auf dieselbe Frau. Und erlebten ein Déjà-vu: erneute Aggression, erneuter Polizeieinsatz. Laut Polizeibericht musste die 48-Jährige erneut zur Räson gebracht werden. Das brachte ihr letztendlich mehrere Anzeigen ein. Unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

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Carpendale selbst hat von dem Vorfall nichts mitbekommen. Bleibt nur zu hoffen, dass seine Wiener Fans am Sonntag in der Stadthalle nicht ähnlich eskalieren.