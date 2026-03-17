Tom Walek: Gag-Feuerwerk mit "Mikromann"-Geheimnissen

Ö3 Mikromann Tom Walek veräppelt das Land jetzt auch von der Kabarett-Bühne aus. Die Premiere im der Kulisse wurde zum wahnwitzigen Pointen-Feuerwerk.

"Welches Brunftgeräusch macht der männliche Papaya?" "Wie heißt der Sohn von Maria und Josef?" Oder "Was macht man, wenn sein Partner monogam veranlagt ist?" Eigentlich ganz simple Fragen, mit denen Tom Walek seit Jahren als "Ö3 Mikromann" das Land am Schäh hält und jetzt auch die Kabarett-Bühnen erobert. Am Montag zündete er in der ehrwürdigen Wiener Kulisse auch für VIPs wie Thomas Muster, Hary Reithofer oder Claudia Stöckl die Premiere der wahnwitzigen Stand-Up-Comedy-Show „Der Ö3 Mikromann LIVE“.

© zeidler

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Walek live, das ist ein zweistündiger Parforce-Ritt mit autobiografischen Zügen („Das Bundesheer ist ja nur an den schlimmsten Orten der Welt: Die Golan-Höhen, der Kosovo oder St. Pölten“), Schenkelprackern („Tony Wegas ist ja damals vom Song Contest mit mehr Handtaschen heimgekommen als Punkten!“) und den besten Radio-Legern wie „Immer mehr Ärzte ordinieren während der Arbeitszeit“.

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Walek mit Reithofer & Muster (o.), Muster mit oe24-Zeidler (u).

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Dazu erinnerte sich Walek im Pointen-Stakkato auch an seine legendären Begegnungen mit Hermann Maier auf der gemeinsame Südpol-Expedition, Niki Lauda, der ihm den guten Tipp „Brich jetzt endlich mal deine Frage auf das Niveau von mir herunter?“ gab, oder Ex-Bundespräsident Heinz Fischer. Natürlich blieb auch das Publikum nicht verschont. Mit Fangfragen wie „Wie viele Finger haben 10 Hände?“

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Damit stellt er auch eines der größten Geheimnisse des Mikromanns coram Publikum bloß: „Pro Sendung werden 35 bis 40 Menschen befragt, 7 bis 8 bleiben dann über. Und die sind allesamt wahlberechtigt.“ Denn eines ist für Tom Walek gewiss: „Der Mikromann ist wie der liebe Gott. Bei dem sind alle gleich.“ Eine große Premiere!