Fans geschockt: Jenny Jürgens zieht endgültigen Schlussstrich

Jenny Jürgens zieht einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Schauspielkarriere. Nach jahrelangen schweren Panikattacken und einer belastenden Zeit vor der Kamera erklärt die 59-Jährige nun, warum ein Comeback für sie absolut ausgeschlossen ist – selbst bei verlockenden Angeboten.

Jenny Jürgens, die Tochter von Musik-Legende Udo Jürgens, sorgt mit einer klaren Ansage für Aufsehen: Die Schauspielerin beendet ihre Karriere vor der Kamera endgültig. Obwohl sie weiterhin spannende Anfragen erhält, stellt die 59-Jährige klar, dass sie jedes Angebot ablehnen würde. Für sie ist dieses Kapitel für immer abgeschlossen, da sie ihre neue Freiheit und innere Ruhe keinesfalls mehr gegen den Stress am Set eintauschen möchte.

Udo und Jenny Jürgens © DPA

Ende einer belastenden Zeit

Hinter der Entscheidung stecken tiefgreifende Gründe. Jenny Jürgens verbindet ihre Arbeit am Set mit einer extrem belastenden Phase, die von Panikattacken, Medikamenten und Therapien geprägt war. Sie bezeichnet diese zehn Jahre rückblickend als "absolutes Grauen". Heute zieht sie ihre psychische Gesundheit dem Rampenlicht vor und setzt klare Grenzen, um ihren inneren Akku nicht mehr unnötig durch Smalltalk und fremde Erwartungen zu leeren.

Heilsame Ruhe auf Mallorca

Jenny Jürgens mit Ehemann David Carreras Sole © Getty

Der Wendepunkt kam mit Mitte 40, als sie nach Mallorca zog und ihren heutigen Ehemann, den spanischen Regisseur David Carreras Solé, kennenlernte. Diese Veränderung brachte die nötige Stabilität in ihr Leben. Zwar verspüre sie heute noch eine gewisse Grundnervosität, doch die schweren Panikattacken gehören laut ihren Aussagen der Vergangenheit an. Die Anonymität fernab des deutschen Medienrummels empfindet sie als heilsam für ihre Seele.

Fokus auf soziale Projekte

© Getty Images

Heute besteht ihr Alltag aus langen Spaziergängen mit ihren Hunden, bei denen sie die Stille und die Natur genießt. Dennoch bleibt sie aktiv, allerdings abseits der Schauspielerei, in der sie unter anderem durch Rollen in "Rote Rosen" oder "SOKO Köln" bekannt wurde. Seit 2009 engagiert sie sich intensiv mit ihrer Initiative "Herzwerk – Aktiv gegen Armut im Alter", um älteren Menschen zu helfen. Damit bleibt sie der Öffentlichkeit in einer neuen, sinnerfüllten Rolle erhalten.