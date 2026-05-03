Heinz Hoenig: Geplante Herz-Operation abgesagt

Die Fans von TV-Legende Heinz Hoenig können aufatmen. Der 74-Jährige ist derzeit gesundheitlich so fit, dass eine dringend erwartete Herz-Operation vorerst nicht mehr notwendig ist. Nach Monaten des Bangens gibt seine Frau Annika nun ein hoffnungsvolles Update zum Zustand des beliebten Stars.

Heinz Hoenig zeigt sich pünktlich zum Frühjahr in beeindruckender Verfassung. Am Mittwoch wurde er beim "Bild"-Renntag gesichtet, wo er den sonnigen Tag sichtlich genoss und als fast wieder "der Alte" auftrat. Besonders emotional: Genau zwei Jahre zuvor war der Schauspieler in ein künstliches Koma versetzt worden. Nun bestätigte seine Ehefrau Annika gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass eine eigentlich geplante Herz-OP aufgrund seiner stabilen Blutwerte vorerst kein Thema mehr sei.

Heinz Hoenig mit Ehefrau Annika © Getty

Kampf zurück ins Leben

Der Weg zur Besserung war für den 74-Jährigen extrem steinig. Im Frühjahr 2024 schwebte er lange Zeit zwischen Leben und Tod, nachdem eine bakterielle Infektion seine Aorta und einen Herzstent angegriffen hatte. Er verbrachte insgesamt 143 Tage auf der Intensivstation und musste mehrere hochriskante Eingriffe überstehen, bei denen ihm unter anderem die Speiseröhre entfernt wurde. Hoenig selbst beschrieb diese Zeit später als eine Grenzerfahrung, bei der er sich schließlich aktiv für das Leben entschied.

Heinz Hoenig mit Ehefrau Annika © Getty

Annika als starke Stütze

Dass Heinz Hoenig heute wieder strahlend bei öffentlichen Events auftreten kann, verdankt er laut eigener Aussage vor allem seiner Ehefrau. Annika wich während der gesamten Leidenszeit nicht von seiner Seite und kümmerte sich unermüdlich um ihren "Heinzi". Ihre Zuversicht scheint sich nun auszuzahlen: Die Blutwerte sind gut und der Zustand des Schauspielers ist stabil. Auch die behandelnden Ärzte zeigen sich beeindruckt von der Entwicklung und sprechen sogar von einem Wunder.

Heinz Hoenig mit Ehefrau Annika © Getty

Engmaschige ärztliche Kontrollen

Trotz der positiven Nachrichten bleibt Vorsicht geboten. Heinz Hoenig befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung und wird engmaschig kontrolliert, um seine Mobilität und Stabilität zu sichern. Ein operativer Eingriff am Herzen ist zwar momentan nicht nötig, doch die Mediziner beobachten die Situation genau. Die Erleichterung im Hause Hoenig ist jedenfalls riesig, nachdem die ungewisse Zeit des Wartens nun einem deutlich positiveren Alltag gewichen ist.