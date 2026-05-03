Austro-Star Susanne Wuest dreht neuen Horrorfilm in Vancouver

Große Ehre für die österreichische Schauspielerin Susanne Wuest: In Vancouver haben die Dreharbeiten zum neuen Horrorthriller „Sundowning“ begonnen. Die Wienerin steht darin für den Regisseur Ian McDonald vor der Kamera und taucht in eine düstere Geschichte rund um die Angst vor dem Altern ein.

Aktuell steht Susanne Wuest für den neuen Horrorthriller „Sundowning“ in Kanada vor der Kamera. In Vancouver haben die Dreharbeiten unter der Regie von Ian McDonald offiziell begonnen. Neben der Österreicherin gehören auch internationale Darsteller wie Elizabeth Dulau, Rukiya Bernard und Robbie G.K. zum Cast der Produktion von Spooky Pictures. Da es sich um eine laufende Produktion handelt, sind derzeit noch keine festen Termine für einen Kinostart oder eine TV-Ausstrahlung bekannt.

Schauspielerin Susanne Wuest beim Cannes-Closing. © Getty Images

Angst vor dem Altern

Der Film erzählt die Geschichte einer jungen Musikerin, die an einer extremen Form von Gerontophobie leidet. Aufgrund ihrer irrationalen Angst vor dem Altern und dem Tod vernachlässigt sie ihre eigenen sterbenden Eltern. Auf der Suche nach Erlösung nimmt sie schließlich einen Job in einer abgelegenen Einrichtung für Sterbehilfe an, doch die vermeintliche Idylle trügt.

Ein schreckliches Geheimnis

Was ursprünglich als Akt der Buße gedacht war, entwickelt sich für die Protagonistin schnell zum Albtraum. In dem abgelegenen Zufluchtsort stößt sie auf ein schreckliches Geheimnis, das sie zutiefst verunsichert. Ian McDonald führt bei diesem Projekt zum zweiten Mal Regie, nachdem er bereits das Drehbuch für den Erfolg „The Dating Game Killer“ mit Anna Kendrick schrieb.

Regisseur Ian McDonald © Getty

Wuests internationale Karriere

Für Susanne Wuest ist „Sundowning“ ein weiteres spannendes Projekt in ihrer beachtlichen Filmografie. Zuletzt war sie in der Prime-Video-Serie „Drunter und Drüber“ zu sehen und drehte internationale Produktionen wie den Horrorfilm „Orphan 3“. Auch mit deutschen Regisseuren wie Rainer Kaufmann oder Felix Randau arbeitete die Schauspielerin vor kurzem erfolgreich zusammen, was ihren Status als gefragte Darstellerin unterstreicht.