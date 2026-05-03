Nach Zusammenbruch bei "Let's Dance": So geht es der Profitänzerin jetzt

Große Sorge um Malika Dzumaev: In der achten Live-Show von "Let's Dance" brach die Profitänzerin plötzlich zusammen. Nachdem die Kameras wegschalteten, herrschte im Studio helle Aufregung. Nun meldet sich der Publikumsliebling selbst zu Wort und gibt Entwarnung für alle Fans der Tanzshow.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag während der Entscheidungsshow, kurz nachdem Malika Dzumaev und ihr Tanzpartner Joel Mattli erfahren hatten, dass sie eine Runde weiter sind. Auf der Showtreppe verlor die 35-Jährige laut Medienberichten das Bewusstsein. Moderator Daniel Hartwich reagierte sofort auf die Notsituation und rief: "Wir brauchen einen Arzt!" Während das TV-Publikum den Moment nicht direkt sah, war die Anspannung im Studio deutlich spürbar.

Hilfe auf der Showtreppe

Inzwischen gibt es jedoch gute Nachrichten für die Fangemeinde in Österreich und Deutschland. In einem Video auf Instagram gab die gebürtige Russin persönlich Entwarnung. "Mir geht's gut. Ich hatte einfach ein bisschen Kreislauf", erklärte sie ihren Followern. Damit beruhigte sie die Sorgen um ihren Gesundheitszustand nach dem dramatischen Vorfall am Freitagabend.

Malika Dzumaev und Joel Mattli © Getty

Ursache für den Schwächeanfall

Als Grund für den Kollaps vermutet die Profitänzerin eine Kombination aus zu wenig Nahrung und Flüssigkeit sowie der großen Aufregung während der Show. Der enorme Druck in der achten Live-Show von"Let's Dance" forderte offenbar seinen Tribut. Trotz des Schreck-Moments zeigt sich die Tänzerin tapfer und blickt bereits wieder nach vorne.

Erfolgsserie bei "Let's Dance"

Joel Mattli and Malika Dzumaev © Getty

Malika Dzumaev gehört zu den absoluten Favoriten der aktuellen Staffel. Gemeinsam mit dem „Ninja Warrior“-Star Joel Mattli kämpft sie um den Titel „Dancing Star“. Die Erfahrung dafür bringt sie mit: Vor zwei Jahren sicherte sie sich bereits den Sieg an der Seite von Gabriel Kelly. Die Fans hoffen nun, dass sie sich schnell erholt, um den Erfolgsweg in der beliebten Sendung fortzusetzen.