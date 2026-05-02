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Favoriten-Finnen schon im ESC-Fieber
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Favoriten-Finnen schon im ESC-Fieber

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02.05.26, 18:42
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Die erste Probe des finnischen ESC-Duos Linda Lampenius und Pete Parkkonen verspricht ein riesiges Spektakel. Mit neuen Outfits und einer feurigen Inszenierung lieferten sie pure Star-Power ab. 

Favoriten-Finnen schon im ESC-Fieber
© Getty Images

Am Samstag bildeten Finnlands Vertreter Linda Lampenius und Pete Parkkonen mit dem Song "Liekinheitin" den beeindruckenden Abschluss des Probentags. Die erste Probe zeigte bereits die aufwendige Inszenierung und den neuen Look des Duos.

Verlassener Orchestergraben als Kulisse

Zu Beginn steht Linda Lampenius allein auf der Bühne, die als verlassener Orchestergraben gestaltet ist. Die Kulisse ist passend dazu mit umgestürzten Stühlen sowie Notenständern übersät. Auf der anderen Seite der Bühne positioniert sich Pete Parkkonen auf einem Beichtstuhl.

Auffällige Updates bei Outfits

Beide Künstler präsentieren sich mit optischen Neuerungen. Pete hat sich einem kräftigen Outfit-Update unterzogen und trägt nun ein neues, offenes Oberteil. Auch Linda hat ihre Farbpalette deutlich aufgehellt: Ihr Kleid, das vom Schnitt her an den finnischen Vorentscheid UMK erinnert, erstrahlt in einem auffälligen Silberton. Dieser Look macht ihren langsamen Abstieg zum brennenden Beichtstuhl visuell noch unwirklicher.

Sprint mit der Geige

Beide Künstler versprühen bei der Performance pure Star-Power. Die Inszenierung von "Liekinheitin" verwandelt sich im Laufe der Probe in einen regelrechten Laufwettkampf. Dabei legt Linda einen beeindruckenden Sprint über die Bühne hin, um ihren Duettpartner zu erreichen – und spielt währenddessen natürlich Geige.

Showdown in den Flammen

Am Ende der Inszenierung wird die Finnin auf die verlassenen Orchesterränge gehoben, wo es zum finalen Showdown mit Pete kommt. Er geht in die Knie, bevor die gesamte Bühne in Flammen aufgeht und alle Spuren vernichtet.

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