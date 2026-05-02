Mega-Show: Christina Aguilera begeistert in Ischgl

Pop-Diva Christina Aguilera sorgte in Ischgl für einen echten Gänsehaut-Moment. Vor tausenden Fans lieferte sie eine kraftvolle Show und setzte dabei nicht nur auf Hits, sondern auch auf starke Botschaften.

Beim „Top of the Mountain Closing Concert“ setzte Christina Aguilera den musikalischen Schlusspunkt der Skisaison in Ischgl. Bei strahlendem Wetter und Temperaturen im Plusbereich performte der Superstar auf der Idalp auf 2.300 Metern vor rund 19.000 Fans. Mit aufwendiger Bühnenshow, Tänzern, Band und Background-Chor wurde das Konzert zum großen Spektakel.

Stimme statt Playback

Im Gegensatz zum mittlerweile bei gegenwärtigen Popstars fast schon üblichen Rückgriff auf Hintergrund- und zuvor aufgenommene Stimmtracks, über die sich erst die eigentliche Live-Stimme legt, setzte sie auf fast pures Musikhandwerk. Damit unterschied sie sich deutlich beispielsweise von der letztjährigen Vorstellung von Rita Ora, die zwar für das Opening-Konzert im November eine leichtfüßige und durchaus euphorisierende Popshow auf die Bühne brachte, aber eher auf Tanz denn auf Stimme fokussierte.

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Fans durften sich über Klassiker wie „Genie In a Bottle“, „Dirrty“, „Lady Marmalade“ oder „Beautiful“ freuen. Die Songs wirkten dabei keineswegs alt, sondern frisch und neu interpretiert. Auch bei Tracks wie „Fighter“ oder „What a Girl Wants“ zeigte die Sängerin ihre ganze stimmliche Bandbreite und ihre typischen Gesangsverzierungen.

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Emotionale Botschaften an Fans

Zwischen den Songs richtete die Sängerin auch persönliche Worte an das Publikum. An mehr als einer Stelle beschwor sie ein Einheits- und Zusammengehörigkeitsgefühl, das "Feiern des Lebens" in einer Gegenwart, die "verrückt" sei. Das Publikum jedenfalls fraß ihr aus den Händen, hing an ihren Lippen und feierte sie schließlich euphorisch, als das rund achtzigminütige Konzert endete. Die Fans zeigten sich begeistert, feierten den Superstar lautstark und machten das rund 80-minütige Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis.