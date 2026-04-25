Nach Sky-Übernahme: RTL holt nächsten Österreicher in Geschäftsführung

Wenige Tage nach der EU-Freigabe für die Übernahme von Sky Deutschland hat die RTL Group die künftige Geschäftsführung von RTL Deutschland neu aufgestellt.

Der 51-jährige RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter soll das zusammengeführte Unternehmen wie bereits angekündigt mit Abschluss der Transaktion als CEO führen, wie das Unternehmen mitteilte. Mit dem Vollzug der Übernahme, der für den 1. Juni erwartet wird, sollen den Angaben zufolge zudem Elke Walthelm und Michael Radelsberger von Sky Deutschland in die Geschäftsführung berufen werden. Bereits zum 1. Mai wechselt Julia Kloke als Finanzchefin von der Bertelsmann-Tochter Riverty zu RTL Deutschland.

Radelsberger, ein gebürtiger Österreicher, bringt langjährige Erfahrung im Medienbereich mit und gilt als absoluter Experte für digitale Transformation. Der heimische Neuzugang wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Synergien zwischen dem klassischen linearen Fernsehen und den aufstrebenden Streaming-Plattformen zu maximieren. Die Konkurrenz durch internationale Giganten wächst, weshalb RTL nun die Kräfte bündelt.

Die Entscheidung für den Österreicher kommt nicht überraschend: Er war bereits in den vergangenen Monaten stark in die Verhandlungen zur Sky-Übernahme involviert und kennt die internen Strukturen bestens. Damit ist er neben Chief Content Officer Inga Leschek der zweite Österreicher in der Führungsebene von RTL.

Zwei Chefs müssen gehen

Gleichzeitig verlassen die bisherigen Manager Ingrid Heisserer und Carsten Schwecke das Unternehmen. Die neue Führung soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern beider Unternehmen zusammensetzen und die Integration von RTL und Sky vorantreiben.

Die neue RTL-Geschäftsführung:

Stephan Schmitter, Chief Executive Officer

Andreas Fischer, Chief Operating Officer

Julia Kloke, Chief Financial Officer

Inga Leschek, Chief Content Officer

Max Orgonyi, Chief Transformation & AI Officer

Michael Radelsberger, Chief Consumer Officer

Elke Walthelm, Chief Human Resources Officer

Die EU-Kommission hatte die Übernahme am Mittwochabend ohne Auflagen gebilligt. Die RTL Group hatte die Pläne zur Übernahme im Juni 2025 angekündigt. Ziel ist es, die Position im Streaming- und TV-Markt gegenüber großen internationalen Anbietern zu stärken und das Geschäft mit Abonnements auszubauen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden bereits intern über die personellen Veränderungen informiert. Experten werten den Umbau als klares Signal an den Markt: RTL will im hart umkämpften Bewegtbildmarkt wieder in die Offensive gehen.