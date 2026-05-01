Mai 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

Star-Astrologin Gerda Rogers gewährt Ihnen einen exklusiven Blick in die Sterne. Erfahren Sie, was im Mai auf Ihr Sternzeichen zukommt.
Der Mai 2026 hält für jedes Sternzeichen einzigartige Chancen und Herausforderungen bereit. Ob Liebe, Gesundheit oder beruflicher Erfolg: Erfahren Sie, was der Mai für Sie bereithält und wie Sie die astrologischen Strömungen optimal nutzen können. Wir verraten, wie sich die Energie der Sterne auf Ihr Sternzeichen auswirkt.
Liebe, Gesundheit & Erfolg: Das Mai-Monatshoroskop von Gerda Rogers
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Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Kommunikation ist jetzt der wichtigste Motor der Liebe. Viel miteinander zu reden, kann mehr Nähe schaffen. Andernfalls könnte es ab dem 20.5. wieder kritisch werden.
- Gesundheit: Ab Mitte des Monats fördert Ihr Herrscher Mars Standfestigkeit und Ausdauer. Gehen Sie an alles überlegter und gelassener heran! Nehmen Sie sich auch Zeit zum Genießen!
- Beruf: Wirtschaftliche Stabilität hat Vorrang. Ein guter Monat, um finanzielle Fragen nachhaltig zu klären. Informieren Sie sich genau und setzen Sie sich vernünftige Limits!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Frühlingsgefühle: Nun darf nach Herzenslust geflirtet werden. Sie wissen aber ohnehin genau, was Sie wollen. Trotzdem etwas lockerer! Man will sich gut unterhalten.
- Gesundheit: Merkur stärkt Sie mental, ab 19.5. steht auch Mars in Ihrem Zeichen. Der spendet zwar viel Energie, könnte aber auch Stress bringen. Daher auch Entspannungspausen einlegen!
- Beruf: Bis Mitte des Monats eine sehr gute Phase für Verhandlungen und Prüfungserfolge. Nutzen Sie diesen Monat auch für Ihre Weiterbildung. Sie sind sehr aufnahmefähig.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Gut, wenn Sie endlich wissen, was Sie wollen, denn bis 19.5. haben Sie alle Optionen. Bewährter Zusammenhalt lässt sich wieder festigen. Singles winken neue Chancen.
- Gesundheit: Legen Sie ab dem 19.5. Ihren ruhelosen Tatendrang ab, entdecken Sie die Kunst der Langsamkeit und nehmen Sie sich Zeit, das Leben endlich einmal richtig zu genießen!
- Beruf: Achten Sie ab Mitte des Monats vor allem auf eine solide wirtschaftliche Basis und stecken Sie sich einen vernünftigen Rahmen ab. Neue Kontakte sind erfolgsträchtig.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Ab 19.5. kommen Sie endlich in ruhigere Gewässer und fühlen sich daher sicherer. Kommunikation ist jetzt am wichtigsten, um angeschlagene Beziehungen zu reparieren.
- Gesundheit: Die mühsame Phase zieht sich bis 18.5. hin. Ihr Energielevel stabilisiert sich spürbar. Ein sehr guter Monat, um sich nachhaltig zu regenerieren und Kondition zu tanken.
- Beruf: Setzen Sie weiterhin auf Stabilität und Kontinuität und hüten Sie bis 19.5 Ihre Finanzen! Sie tun gut daran, alles ganz genau zu prüfen, um Fehler zu vermeiden.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Am besten verordnen Sie sich selbst eine kleine Nachdenkpause und halten lieber etwas mehr Abstand. Man kann sich auch mal charmant unterhalten, ohne mehr zu verlangen.
- Gesundheit: Bis 18.5. sind Sie kaum zu bremsen, danach sollten Sie aber umgehend zurückschalten, denn dann könnte es ziemlich anstrengend werden. Gönnen Sie sich viel mehr Ruhe!
- Beruf: Seien Sie auf Widerspruch gefasst und gehen Sie strategisch geduldig damit um. Offene Konfrontation wäre der falsche Weg. Wer auf Zeit setzt, sitzt auf dem längeren Ast.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Spätestens ab 19.5. wissen Sie ganz genau, was Sie wollen und was nicht. Wenn Sie Grenzen klar definieren, dürfen Sie klipp und klar ja sagen. Nur ein bisschen romantischer!
- Gesundheit: Bis 17.5. sind Sie mental in hervorragender Verfassung. Ab dem 19.5. versorgt Sie auch noch Mars mit so viel Energie, wie Sie sie schon lange nicht mehr verspürt haben.
- Beruf: Merkur ist Ihnen bis 17.5. bestens gesinnt. Nutzen Sie diese Phase für Prüfungen, Verhandlungen und erfolgreiche Abschlüsse! Finanziell aber nicht gleich zu übermütig!
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Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Nehmen Sie eine klare Haltung ein, um sich mehr Respekt zu verschaffen. Der Liebe tut das bis 19.5. keinen Abbruch. Gehen Sie mit Ihrer Abgrenzung nur nicht zu weit!
- Gesundheit: Erhöhte Vorsicht, Gelassenheit und Ruhe sind bis 18.5. die wichtigsten Gebote, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Ab dem 19.5. werden Sie zusehends wieder stärker.
- Beruf: Finanzieller Aufwind bis 19.5. Merkur und Mars empfehlen Ihnen, möglichst wirtschaftlich zu denken, sich nachhaltig abzusichern und sich vernünftige Grenzen zu setzen.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Stress könnte Sie jetzt einholen, sodass Ihnen kaum Energie für die Liebe bleibt. Ab dem 20.5. ist man Ihnen sehr gewogen, vielleicht geht dann doch ein bisschen was.
- Gesundheit: Bis 18.5. geht es noch zügig dahin. Danach wird es Zeit, eine vernünftige Atempause einzulegen und Ihre Kräfte zu schonen. Ein guter Zeitpunkt, um Urlaub zu machen.
- Beruf: Rechnen Sie ab dem 19.5. mit Gegenwind unter der Mars-Opposition, obwohl man Ihnen gewogen ist. Seien Sie gesprächsbereit, dann kriegen Sie die nötige Unterstützung.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Bis 18.5. stimuliert Mars Ihre Neugier und Ihre Abenteuerlust, Ihre Erwartungen lassen sich bis dahin kaum erfüllen. Es könnte sich lohnen, endlich mehr Nähe zuzulassen.
- Gesundheit: Ihre hochenergetische Phase, die Sie auch sportlich nutzen sollten, hält noch bis 19.5. an. Danach sollten Sie sich zurücklehnen und sich mehr Zeit zum Genießen nehmen.
- Beruf: Wirtschaftliche Sicherheit hat absolute Priorität. Verzichten Sie auf Experimente und Diskussionen, und konzentrieren Sie sich auf bewährte Aufgaben und Geschäfte.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Unter dem vernünftigen Stier-Mars sollte sich alles wieder beruhigen, die Venus-Opposition verlangt aber viel mehr Nähe, zu der Sie jetzt wohl gar nicht bereit sind.
- Gesundheit: Die äußerst herausfordernde Zeit mahnt noch bis 18.5. zu Vorsicht. Lassen Sie gesundheitliche Probleme nicht anstehen! Ab 19.5. werden Sie sich wieder gut erholen.
- Beruf: Ab Mitte des Monats geht es zügig dahin. Nutzen Sie diese Phase für Prüfungen oder erfolgreiche Abschlüsse! Gute Gelegenheit auch, um sich nachhaltig abzusichern!
Wassermann (21. Januar – 19. Februar)
- Liebe: Legen Sie sich bis 18.5. richtig ins Zeug, denn bis dahin ist man Ihnen ganz besonders gewogen. Danach sollten Sie sich gut überlegen, wie ernst es Ihnen wirklich ist.
- Gesundheit: Bis 18.5. sind Sie gut in Form. Ab dem 19.5. sollten Sie aber zurückschalten und Energie sparen, statt gegen Widerstände anzurennen. Mental sind Sie aber hellwach.
- Beruf: Halten Sie inne, um genau nachzurechnen und Ordnung in Ihre Finanzen zu bringen. Es kommt auf eine solide wirtschaftliche Basis an. Setzen Sie sich vernünftige Grenzen!
Fische (20. Februar – 20. März)
- Liebe: Bis 19.5. kommt etwas Unruhe auf. Stehen Sie gelassen über den Dingen. Das Blatt wendet sich am 20.5. Lassen Sie die Hochzeitsglocken läuten und sagen Sie einfach ja!
- Gesundheit: Ab dem 19.5. dürfen Sie wieder mehr Ruhe genießen und auch die Annehmlichkeiten des Lebens. Sie fühlen sich stark und sicher. Ein guter Monat, um Kondition zu tanken.
- Beruf: Schritt für Schritt zum wirtschaftlichen Erfolg, der sich bis 17.5. sicher einstellen wird. Lassen Sie sich durch Zwischenrufe nicht verunsichern, bleiben Sie auf Kurs!
Neuer Monat, neue Möglichkeiten!