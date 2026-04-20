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Capital Bra: Drogenmix & Zusammenbruch! "Hatte Angst um mein Leben"
© Getty Images

Notfall

Capital Bra: Drogenmix & Zusammenbruch! "Hatte Angst um mein Leben"

20.04.26, 08:41
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Der deutsche Rapper wurde mit der Ambulanz in eine Klinik gebracht.

In der Nacht auf heute schwirrten im Netz heftige Bilder von Capital Bra (31) umher.

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Hilferufe

Er war in einem Krankenwagen zu sehen, wie er in eine Klinik gebracht werden musste! In einem TikTok-Livestream filmte sich der Rapper selbst.  Er  wirkte dabei völlig desorientiert, schrie nach Hilfe!

Drogenmix

„Wir helfen dir, das haben wir doch gesagt. Jetzt sind wir gleich am Krankenhaus. Bleib ganz entspannt. Alles gut“, will ein Rettungssanitäter beruhigen. Später dann bekommen die Zusehenden dann im Krankenhaus auch mit, was sich der Rapper eingeworfen hat. 

„Xanax, Tilidin, Kokain“, sagt Capital Bra einem Arzt vor Ort. Und weiter: „Warum helfen Sie mir denn nicht?“ Der Arzt möchte weiter wissen: „Wann war das ungefähr?“ Die Antwort des Rappers: „Gerade jetzt!“ „Und dann haben Sie die Panikattacke bekommen?“ 

An Fans gewandt

Danach ist die Aufnahme erstmal aus. Später dann meldet sich der Rapper am Weg nach Hause bei seinen Fans:  „Leute, sorry. Ich wollte euch nicht zu viele Sorgen machen.“  Der Rapper scheint noch immer etwas verwirrt, meint: „Das hätte mich mein Leben kosten können. Es hätte alles passieren können. Ich hatte Angst um mein Leben, wenn ihr es genau wissen wollt.“ Sein Manager bestätigte den Drogenrückfall und dass der Rapper aber nun stabil sei.

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