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Drohen Flugausfälle? Zu diesen Traumstränden kommen Sie auch mit dem Zug
© Getty Images

Überraschend günstig

Drohen Flugausfälle? Zu diesen Traumstränden kommen Sie auch mit dem Zug

20.04.26, 11:56
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Flugchaos im Sommer? Kein Problem! Diese Traumstrände erreichen Sie ganz entspannt mit dem Zug, oft sogar direkt und überraschend günstig. 

Die Lage rund ums Fliegen ist aktuell… sagen wir: schwierig. Hohe Kerosinpreise, mögliche Streichungen, unklare Entwicklungen für den Sommer - Planungssicherheit sieht anders aus. Und auch beim Autofahren wird es nicht entspannter, wenn man auf die Spritpreise schaut. Die gute Nachricht: Sie kommen auch ganz entspannt mit dem Zug ans Meer. Und teilweise sogar direkt - ohne Umsteigen, ohne Stress. 

Split: Mit dem Nachtzug direkt ans Meer

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© Getty Images

Split ist eines der beliebtesten Ziele an der kroatischen Küste und überraschend leicht erreichbar.

  • Abfahrt in Wien: ca. 19:00 Uhr
  • Ankunft: gegen 10:00 Uhr
  • Fahrzeit: etwa 15 Stunden
  • Tickets: ab ca. 45 €

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Sie steigen abends ein, schlafen (hoffentlich) durch und wachen am Meer auf. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein. 

Venedig: Klassiker mit direkter Verbindung

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Venedig geht immer. Und das Beste: Es gibt mehrmals täglich direkte Zugverbindungen.

  • Fahrzeit: etwa 8 Stunden
  • Tickets: ab ca. 29 €

Perfekt für einen Mix aus Städtetrip und Strand, Stichwort Lido di Venezia.

Triest: Italien-Feeling ohne Massentourismus

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Triest ist so etwas wie der unterschätzte Star unter den Strandzielen.

  • Fahrzeit: ca. 7-10 Stunden
  • Tickets: ab etwa 30 €

Hier bekommen Sie: Italienisches Essen, Meerblick, deutlich weniger Trubel als in klassischen Hotspots.

Rimini & Ancona: Sandstrände inklusive

Kilometerlange Sandstrände, Pasta, Gelato - was will man mehr?

Rimini:

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  • Anreise: Nightjet bis Bologna + Regionalzug
  • Dauer: ca. 12 Stunden
  • Tickets: ab ca. 45 €

Ancona:

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  • Anreise: ebenfalls via Bologna
  • Dauer: ca. 13,5 Stunden
  • Tickets: ab ca. 54 € 

Fliegen ist schnell. Aber aktuell eben auch unsicher. Zugfahren ist unter den aktuellen Umständen wahrscheinlich die sicherste Variante.

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