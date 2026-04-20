Drohen Flugausfälle? Zu diesen Traumstränden kommen Sie auch mit dem Zug

Flugchaos im Sommer? Kein Problem! Diese Traumstrände erreichen Sie ganz entspannt mit dem Zug, oft sogar direkt und überraschend günstig.
Die Lage rund ums Fliegen ist aktuell… sagen wir: schwierig. Hohe Kerosinpreise, mögliche Streichungen, unklare Entwicklungen für den Sommer - Planungssicherheit sieht anders aus. Und auch beim Autofahren wird es nicht entspannter, wenn man auf die Spritpreise schaut. Die gute Nachricht: Sie kommen auch ganz entspannt mit dem Zug ans Meer. Und teilweise sogar direkt - ohne Umsteigen, ohne Stress.
Split: Mit dem Nachtzug direkt ans Meer
Split ist eines der beliebtesten Ziele an der kroatischen Küste und überraschend leicht erreichbar.
- Abfahrt in Wien: ca. 19:00 Uhr
- Ankunft: gegen 10:00 Uhr
- Fahrzeit: etwa 15 Stunden
- Tickets: ab ca. 45 €
Sie steigen abends ein, schlafen (hoffentlich) durch und wachen am Meer auf. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein.
Venedig: Klassiker mit direkter Verbindung
Venedig geht immer. Und das Beste: Es gibt mehrmals täglich direkte Zugverbindungen.
- Fahrzeit: etwa 8 Stunden
- Tickets: ab ca. 29 €
Perfekt für einen Mix aus Städtetrip und Strand, Stichwort Lido di Venezia.
Triest: Italien-Feeling ohne Massentourismus
Triest ist so etwas wie der unterschätzte Star unter den Strandzielen.
- Fahrzeit: ca. 7-10 Stunden
- Tickets: ab etwa 30 €
Hier bekommen Sie: Italienisches Essen, Meerblick, deutlich weniger Trubel als in klassischen Hotspots.
Rimini & Ancona: Sandstrände inklusive
Kilometerlange Sandstrände, Pasta, Gelato - was will man mehr?
Rimini:
- Anreise: Nightjet bis Bologna + Regionalzug
- Dauer: ca. 12 Stunden
- Tickets: ab ca. 45 €
Ancona:
- Anreise: ebenfalls via Bologna
- Dauer: ca. 13,5 Stunden
- Tickets: ab ca. 54 €
Fliegen ist schnell. Aber aktuell eben auch unsicher. Zugfahren ist unter den aktuellen Umständen wahrscheinlich die sicherste Variante.