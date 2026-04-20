Drohen Flugausfälle? Zu diesen Traumstränden kommen Sie auch mit dem Zug

Flugchaos im Sommer? Kein Problem! Diese Traumstrände erreichen Sie ganz entspannt mit dem Zug, oft sogar direkt und überraschend günstig.

Die Lage rund ums Fliegen ist aktuell… sagen wir: schwierig. Hohe Kerosinpreise, mögliche Streichungen, unklare Entwicklungen für den Sommer - Planungssicherheit sieht anders aus. Und auch beim Autofahren wird es nicht entspannter, wenn man auf die Spritpreise schaut. Die gute Nachricht: Sie kommen auch ganz entspannt mit dem Zug ans Meer. Und teilweise sogar direkt - ohne Umsteigen, ohne Stress.

Split: Mit dem Nachtzug direkt ans Meer

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Split ist eines der beliebtesten Ziele an der kroatischen Küste und überraschend leicht erreichbar.

Abfahrt in Wien: ca. 19:00 Uhr

Ankunft: gegen 10:00 Uhr

Fahrzeit: etwa 15 Stunden

Tickets: ab ca. 45 €

Sie steigen abends ein, schlafen (hoffentlich) durch und wachen am Meer auf. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein.

Venedig: Klassiker mit direkter Verbindung

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Venedig geht immer. Und das Beste: Es gibt mehrmals täglich direkte Zugverbindungen.

Fahrzeit: etwa 8 Stunden

Tickets: ab ca. 29 €

Perfekt für einen Mix aus Städtetrip und Strand, Stichwort Lido di Venezia.

Triest: Italien-Feeling ohne Massentourismus

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Triest ist so etwas wie der unterschätzte Star unter den Strandzielen.

Fahrzeit: ca. 7-10 Stunden

Tickets: ab etwa 30 €

Hier bekommen Sie: Italienisches Essen, Meerblick, deutlich weniger Trubel als in klassischen Hotspots.

Rimini & Ancona: Sandstrände inklusive

Kilometerlange Sandstrände, Pasta, Gelato - was will man mehr?

Rimini:

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Anreise: Nightjet bis Bologna + Regionalzug

Dauer: ca. 12 Stunden

Tickets: ab ca. 45 €

Ancona:

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Anreise: ebenfalls via Bologna

Dauer: ca. 13,5 Stunden

Tickets: ab ca. 54 €

Fliegen ist schnell. Aber aktuell eben auch unsicher. Zugfahren ist unter den aktuellen Umständen wahrscheinlich die sicherste Variante.