Laut Ranking
Günstig verreisen: Das sind Europas billigste Städtetrips 2026
Ein spontaner Städtetrip klingt verlockend, zumindest bis man die Preise für Hotel, Restaurants und Sehenswürdigkeiten sieht. Gerade beliebte Metropolen wie Paris, London oder Amsterdam können das Reisebudget schnell sprengen.
Europas günstigste Städte-Reisen
Wer Europa entdecken möchte, ohne das Konto zu plündern, sollte einen Blick auf das aktuelle "City Costs Barometer" des britischen Post Office werfen. Für das Ranking wurden 50 europäische Städte anhand typischer Reisekosten verglichen - darunter Unterkunft, Essen, Getränke, öffentlicher Verkehr und Eintrittspreise.
Das Ergebnis überrascht: Die günstigsten Städtereisen Europas liegen fast alle in Südost- und Osteuropa.
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Platz 1: Sarajevo ist Europas günstigste Städtereise
Die bosnische Hauptstadt sichert sich 2026 erstmals den Spitzenplatz im Ranking. Ein Wochenendtrip für zwei Personen kostet laut Studie durchschnittlich nur rund 287 Euro - inklusive Hotel, Verpflegung und Aktivitäten.
Sarajevo punktet vor allem mit einer faszinierenden Mischung aus Geschichte, Kultur und Kulinarik. Die Altstadt lässt sich wunderbar zu Fuß erkunden, zahlreiche Märkte laden zum Bummeln ein und Restaurants sind im Vergleich zu vielen anderen europäischen Städten erstaunlich günstig.
Besonders attraktiv: Auch Unterkünfte, öffentliche Verkehrsmittel und Sehenswürdigkeiten bleiben preislich sehr überschaubar.
Bukarest bleibt ein Geheimtipp
Auf Platz zwei landet die rumänische Hauptstadt Bukarest. Breite Boulevards, historische Gebäude, grüne Parks und eine lebendige Café- und Barszene machen die Stadt zu einem spannenden Ziel für einen Wochenendtrip.
Trotz ihres wachsenden Bekanntheitsgrades gehören Hotels, Restaurants und öffentliche Verkehrsmittel weiterhin zu den günstigsten Europas.
Tirana lockt mit niedrigen Hotelpreisen
Auch Albanien mischt ganz vorne mit. Tirana schafft es auf Platz drei und überzeugt vor allem durch besonders günstige Übernachtungspreise.
Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert und begeistert heute mit bunten Straßenzügen, vielen Cafés, Restaurants und einem entspannten Lebensgefühl. Gleichzeitig bleibt sie deutlich günstiger als viele klassische Städtereise-Destinationen.
Die 10 günstigsten Städtereisen Europas
Laut dem aktuellen City Costs Barometer sind diese Städte die preiswertesten Ziele für einen Kurztrip, Preise für 2 Personen:
- Sarajevo, Bosnien und Herzegowina - 287 Euro
- Bukarest, Rumänien - 299 Euro
- Tirana, Albanien - 305 Euro
- Belgrad, Serbien - 307 Euro
- Trenčín, Slowakei - 315 Euro
- Riga, Lettland - 322 Euro
- Lille, Frankreich - 335 Euro
- Vilnius, Litauen - 335 Euro
- Straßburg, Frankreich - 369 Euro
- Podgorica, Montenegro - 384 Euro
Während viele günstige Reiseziele in Osteuropa liegen, schaffen es mit Lille und Straßburg sogar zwei französische Städte in die Top Ten. Beide gelten als deutlich preiswertere Alternativen zu Paris und bieten gleichzeitig viel Kultur, gutes Essen und charmante Altstädte.
Warum Osteuropa so beliebt wird
Der große Vorteil vieler Städte in Südost- und Osteuropa liegt nicht nur in günstigen Hotels. Tatsächlich spielen gerade die Übernachtungskosten eine besonders wichtige Rolle für das Reisebudget. Schon kleine Preisunterschiede bei Hotels können die Gesamtkosten eines Wochenendtrips deutlich verändern.
Gleichzeitig profitieren Reisende in den günstigeren Städten auch vor Ort. Restaurantbesuche, öffentliche Verkehrsmittel und viele Freizeitaktivitäten fallen oft wesentlich preiswerter aus als in klassischen Städtereise-Metropolen. Das sorgt für mehr Spielraum bei der Urlaubsplanung und man muss nicht bei jedem Kaffee, Museumsbesuch oder Abendessen zweimal auf den Preis schauen.
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