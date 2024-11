Datet Norwegens Prinzessin Formel-1-"Messi"?

Norwegens Prinzessin Ingrid Alexandra soll sich in einen aufsteigenden Formel-1-Star verliebt haben.

Es scheint fast so als wären die Gebrüder Grimm hier am Werk gewesen: Der 21-Jährige Argentinier Franco Colapinto sorgt in der Welt des Motorsports zurzeit für Begeisterung, wird nicht grundlos der "Messi der Formel 1" genannt. Selbst das Herz des österreichischen Rennstalls Red Bull soll der Williams-Pilot erobert und großes Interesse geweckt haben. Doch nicht nur beruflich sondern auch privat gleich sein Leben momentan einem wahrgewordenen Märchen. Denn Colapinto soll eine geheime Beziehung mit Norwegens Prinzessin Ingrid Alexander führen!

Verwirrung um Ursprung der Gerüchte

Woher die Gerüchte um eine Romanze der royalen 20-Jährigen und dem Rennsportler ihren Ursprung haben, sorgt allerdings für Verwirrung. In den argentinischen Medien bezieht man sich in den Artikeln auf das norwegische Blatt "Se og Hor". Diese beteuern allerdings, dass die Südamerikaner zuerst über die geheime Liebesbeziehung berichtet hätten.

"Es muss sich um ein großes Missverständnis handeln. Soweit wir wissen, ist Ingrid Alexandra mit keinem argentinischen Formel-1-Fahrer zusammen. Zumindest haben wir nie etwas darüber geschrieben, wie die argentinischen Medien behaupten", erklärte Chefredakteur Ulf A. Andersen. Man könne im Medien-Archiv nicht einen einzigen Artikel, in dem Colapinto erwähnt wird, finden. Es bleibt also ein Mysterium, woher die Gerüchte um eine Verbindung der norwegischen Thronfolgerin und des Formel-1-Juwels stammen.