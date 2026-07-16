Kroatien & Griechenland: Hier ist ein Segel-Urlaub billiger als ein Hotel

Segeln gilt vielen Menschen nach wie vor als unbezahlbarer Luxus. Doch Rechenbeispiele zeigen nun, dass ein Urlaub auf dem Wasser für Familien und Freundesgruppen überraschend leistbar sein kann.

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Wer träumt nicht von strahlend blauem Meer, einsamen Buchten und dem Gefühl grenzenloser Freiheit auf einer eigenen Yacht? Was viele für unbezahlbaren Luxus halten, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als genialer Spar-Tipp für die ganze Familie.

Abrechnung pro Boot statt teurem Zimmerpreis

Der herkömmliche Sommerurlaub im Hotel zerrt Jahr für Jahr an den Finanzen, da man dort strikt pro Person und Nacht zur Kasse gebeten wird. Auf einer Segelyacht sieht die Welt dagegen ganz anders aus, denn hier wird die Chartergebühr pauschal für das gesamte Schiff berechnet. Das bedeutet: Je mehr Freunde oder Familienmitglieder sich zusammenschließen und an Bord gehen, desto kleiner wird die finanzielle Belastung für jeden Einzelnen.

Dieser einfache, aber wirkungsvolle Trick macht den Segeltörn zu einer echten Konkurrenz für die klassische Ferienwohnung oder das Hotelzimmer. Sobald die maximale Anzahl an Kojen belegt ist, schrumpft der Preis pro Kopf auf ein erstaunlich niedriges Niveau. Der Traum vom Urlaub auf dem Wasser wird damit für eine größere Gruppe absolut erschwinglich.

Kroatien-Abenteuer unter 200 Euro

Wie günstig dieses Urlaubsmodell tatsächlich sein kann, zeigen die Zahlen von Experten des Buchungsportals Boataround für die kroatische Adriaküste. Hier lässt sich mit einer cleveren Planung ein echtes Schnäppchen machen, das die Urlaubskasse schont.

Günstige Nebensaison: Eine geräumige Yacht mit vier Kabinen (wie etwa eine Bavaria Cruiser 46) ist an der kroatischen Küste bereits ab rund 910 Euro pro Woche zu mieten. Bei einer vollen Belegung mit acht Personen zahlt jedes Crewmitglied für das reine Boot gerade einmal rund 114 Euro.

Eine geräumige Yacht mit vier Kabinen (wie etwa eine Bavaria Cruiser 46) ist an der kroatischen Küste bereits ab rund 910 Euro pro Woche zu mieten. Bei einer vollen Belegung mit acht Personen zahlt jedes Crewmitglied für das reine Boot gerade einmal rund 114 Euro. Nebenkosten im Überblick: Rechnet man typische Zusatzkosten wie Ortstaxen, Treibstoff und ein bis zwei Nächte in einem Hafen hinzu, steigt der Preis auf lediglich 170 bis 190 Euro pro Person für eine gesamte Woche.

Rechnet man typische Zusatzkosten wie Ortstaxen, Treibstoff und ein bis zwei Nächte in einem Hafen hinzu, steigt der Preis auf lediglich 170 bis 190 Euro pro Person für eine gesamte Woche. Hochsaison-Vergleich: Selbst im Hochsommer bleibt der Urlaub erschwinglich. Eine moderne Zwölf-Meter-Yacht mit drei Kabinen schlägt bei acht Personen mit etwa 430 bis 480 Euro pro Kopf zu Buche.

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Günstiges Griechenland als perfekte Alternative

Wer nach noch günstigeren Optionen sucht, für den ist die griechische Inselwelt ein absolutes Paradies. Die Liegegebühren in den dortigen Stadthäfen sind traditionell deutlich niedriger als die Preise in den großen, bewirtschafteten Marinas von Kroatien.

In Griechenland lässt sich ein klassischer Drei-Kabinen-Monohull bereits ab etwa 1.000 Euro pro Woche chartern. Mit sechs bis acht Personen an Bord belaufen sich die Gesamtkosten inklusive der wichtigsten Nebenkosten auf etwa 190 bis 220 Euro pro Woche und Person. Ein weiterer unschlagbarer Vorteil in Griechenland sind die vielen lokalen Tavernen: Wer dort am Abend einkehrt und speist, darf sein Boot oft völlig kostenlos am hauseigenen Steg anlegen.

Clever anreisen und zusätzliche Kosten sparen

Ein weiterer Vorteil für Urlauber aus dem DACH-Raum ist die geografische Nähe der Adria-Marinas. Viele kroatische Häfen lassen sich von Österreich aus in nur wenigen Stunden mit dem eigenen Auto erreichen, was die Reisekasse zusätzlich entlastet.

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"Urlaubseuro" als Kaufkraft-Turbo

Zusätzlich versüßt wird der Segeltörn im Süden durch die offizielle Kaufkraft-Statistik der Statistik Austria für das Jahr 2026. Trotz der Inflation bekommen österreichische Urlauber in den beliebten Destinationen Kroatien und Griechenland deutlich mehr für ihr Geld.

Mit dem sogenannten "Urlaubseuro" lässt es sich im Süden besonders entspannt genießen. Für 100 Euro aus der Heimat bekommt man in Kroatien Waren und Dienstleistungen im Wert von satten 119 Euro. In Griechenland ist das Sparpotenzial sogar noch größer: Hier liegt der Wert der 100 Euro bei unglaublichen 126 Euro. Das macht den Restaurantbesuch oder den Einkauf für die Bordküche zu einem echten Vergnügen.