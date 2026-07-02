Kroatien-Urlaub: Wo das Wasser besonders sauber ist

Vor dem Badeurlaub in Kroatien lohnt sich ein Blick auf die Wasserqualität. Doch: Wie sauber ist das Meer an den einzelnen Stränden wirklich?

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Während der Badesaison wird die Wasserqualität an Kroatiens Stränden regelmäßig überprüft. Die Ergebnisse werden i veröffentlicht und geben einen Überblick über die Bedingungen an den einzelnen Badeorten.

Farben zeigen Qualität

Die Kontrollen finden von Mitte Mai bis Anfang Oktober statt. Grundlage sind europäische Standards sowie Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Daraus entsteht dann ein Karte für das ganze Land:

Die Karte kennzeichnet jede Strandzone farblich: Blau steht für ausgezeichnete Wasserqualität, Grün für gut, Gelb für ausreichend und Rot für ungeeignet.

Meist sehr gute Werte

Laut den aktuellen Daten weist der Großteil der kroatischen Küste eine sehr gute Wasserqualität auf. Viele bekannte Badeorte entlang der Adria sind blau markiert und gelten damit als hygienisch einwandfrei.

Dennoch gibt es einzelne Ausnahmen.

Einige Strände betroffen

Einige Strandabschnitte wurden mit Gelb bewertet. Dazu zählen unter anderem Bereiche in Rijeka, Zadar und Dubrovnik.

Betroffen sind unter anderem Camping- und Stadtstrände, die regelmäßig stärker belastet sind als abgelegenere Buchten. Eine gelbe Bewertung bedeutet jedoch nicht, dass das Baden verboten ist, sondern weist auf eine geringere Wasserqualität hin.

Hier geht's zur Karte!

Weitere Informationen verfügbar

Die interaktive Karte bietet zusätzlich Angaben zur Wassertemperatur, zu den Windverhältnissen und zum Salzgehalt. Außerdem sind Fotos der Strände sowie Informationen zur Infrastruktur und Erreichbarkeit abrufbar.

Damit können Reisende die Bedingungen an ihrem Badeort bereits vor der Anreise prüfen.