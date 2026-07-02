Druckabfall: Spanien-Flieger muss plötzlich notlanden

Ein Norwegian-Flug von Palma de Mallorca nach Kopenhagen musste außerplanmäßig in Hamburg landen. Grund waren Probleme mit dem Kabinendruck.

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Der Flug von Palma de Mallorca nach Kopenhagen musste am Donnerstag in Hamburg notlanden. Nach Angaben der Fluggesellschaft traten während des Fluges Probleme mit dem Druck in der Kabine auf.

Druckprobleme an Bord

"Wir hatten Probleme mit dem Druck in der Kabine und haben uns dazu entschieden, ziemlich schnell in den Sinkflug zu gehen", erklärte eine Sprecherin der Fluggesellschaft laut Bild.

Wodurch die Probleme verursacht wurden, ist bislang unklar. Nach Angaben der Airline soll nun eine technische Untersuchung die Ursache klären.

Mehrere Menschen versorgt

Vier Passagiere und ein Crewmitglied erlitten nach Angaben der Sprecherin vermutlich infolge des schnellen Sinkflugs Nasenbluten. Sie wurden nach der Landung in Hamburg von medizinischem Personal behandelt.

Wie es den Betroffenen inzwischen geht und ob sie ihre Reise fortsetzen konnten, war zunächst nicht bekannt.

Ersatzmaschine organisiert

Die Fluggesellschaft teilte mit: "Wir haben eine andere Maschine aus Kopenhagen geschickt, um die Passagiere und die Crew abzuholen."

Damit sollen die Reisenden ihre Weiterreise nach Kopenhagen fortsetzen können.