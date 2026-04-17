Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Europa
Statt Mykonos: Diese Insel ist genauso schön, weniger überlaufen & viel günstiger
© Getty Images

Alternative

Statt Mykonos: Diese Insel ist genauso schön, weniger überlaufen & viel günstiger

17.04.26, 10:43
Teilen

Zu voll, zu teuer, zu viel? Wer Mykonos liebt, aber den Trubel satt hat, sollte diese Insel kennen. Warum die Alternative die entspanntere – und günstigere – Insel ist, das lesen hier.

Mykonos zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen überhaupt. Weiße Häuschen, türkisfarbenes Wasser, blaue Akzente, Postkartenmotiv pur. Aber: Die Insel ist längst kein Geheimtipp mehr. Sie ist überlaufen und die Preise? Sagen wir so: Aperol mit Meerblick kann schnell zum Luxusgut werden. Wenn Sie sich nach einer ruhigeren und günstigeren Alternative sehnen, haben wir die Lösung: Ios. 

Ios: Der unterschätzte Allrounder

Statt Mykonos: Diese Insel ist genauso schön, weniger überlaufen & viel günstiger
© Getty Images

Ios liegt zwischen Santorin und Naxos und gehört zu den kleineren bewohnten Kykladeninseln. Auf den ersten Blick wirkt die Insel eher karg und fast unscheinbar. Aber genau hier liegt der Reiz: Wer genauer hinschaut, entdeckt traumhafte Buchten, feinen Sand und echtes Griechenland-Feeling.

Lesen Sie auch

Und das Beste:

  • deutlich weniger Touristen
  • deutlich günstigere Preise 

Zwei Gesichter: Entspannt am Tag, lebendig bei Nacht

Statt Mykonos: Diese Insel ist genauso schön, weniger überlaufen & viel günstiger
© Getty Images

Ios kann beides. Tagsüber: ruhige Strände, klares Wasser, entspannte Vibes. Nachts: Plötzlich pulsiert die Insel. Bars, Beachclubs und Partys sorgen für echtes Sommerfeeling, ganz ohne den „Ich finde keinen Platz mehr“-Stress von Mykonos. 

Und das Hauptdorf der Insel, Chora, ist nicht nur hübsch, sondern auch historisch spannend: Ganz in der Nähe soll sich das Grab von Homer befinden. Der Legende nach verbrachte er hier seine letzten Tage. 

Die schönsten Strände auf Ios

  • Mylopotas Beach: Der bekannteste Strand der Insel: Sand, Tavernen und gute Stimmung. Perfekt, wenn Sie tagsüber entspannen und später direkt weiterfeiern möchten. 
  • Manganari Beach : Eine abgelegene Bucht im Süden - wenig los, viel Natur. Ideal für alle, die einfach abschalten wollen. 
  • Agia Theodoti Beach: Im Nordosten gelegen, mitten im Nirgendwo - inklusive einsamer Taverne. Mehr Griechenland geht kaum. 
  • Kolitsani Beach: Ein kleiner, abgelegener Strand nahe der Hotspots - perfekt, wenn Sie Ruhe suchen, aber nicht komplett abgeschieden sein wollen. 
  • Koumbara Beach: Hier gibt es die besten Sonnenuntergänge der Insel. Sundowner-Spot mit Garantie. 

Anreise: Der kleine Haken

Ios hat keinen eigenen Flughafen. Aber genau das sorgt auch dafür, dass die Insel vom Massentourismus verschont bleibt.

So kommen Sie hin:

  • Flug nach Santorin
  • Fähre vom Hafen Athinios (ca. 30–45 Minuten, ab etwa 30 Euro)
  • Alternativ: Fähre von Athen 

 

Ios bietet alles, was man sich von einem Griechenland-Urlaub wünscht: Strände, Partys, Ruhe und Postkartenmomente.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen