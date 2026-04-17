Statt Mykonos: Diese Insel ist genauso schön, weniger überlaufen & viel günstiger

Zu voll, zu teuer, zu viel? Wer Mykonos liebt, aber den Trubel satt hat, sollte diese Insel kennen. Warum die Alternative die entspanntere – und günstigere – Insel ist, das lesen hier.

Mykonos zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen überhaupt. Weiße Häuschen, türkisfarbenes Wasser, blaue Akzente, Postkartenmotiv pur. Aber: Die Insel ist längst kein Geheimtipp mehr. Sie ist überlaufen und die Preise? Sagen wir so: Aperol mit Meerblick kann schnell zum Luxusgut werden. Wenn Sie sich nach einer ruhigeren und günstigeren Alternative sehnen, haben wir die Lösung: Ios.

Ios: Der unterschätzte Allrounder

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Ios liegt zwischen Santorin und Naxos und gehört zu den kleineren bewohnten Kykladeninseln. Auf den ersten Blick wirkt die Insel eher karg und fast unscheinbar. Aber genau hier liegt der Reiz: Wer genauer hinschaut, entdeckt traumhafte Buchten, feinen Sand und echtes Griechenland-Feeling.

Und das Beste:

deutlich weniger Touristen

deutlich günstigere Preise

Zwei Gesichter: Entspannt am Tag, lebendig bei Nacht

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Ios kann beides. Tagsüber: ruhige Strände, klares Wasser, entspannte Vibes. Nachts: Plötzlich pulsiert die Insel. Bars, Beachclubs und Partys sorgen für echtes Sommerfeeling, ganz ohne den „Ich finde keinen Platz mehr“-Stress von Mykonos.

Und das Hauptdorf der Insel, Chora, ist nicht nur hübsch, sondern auch historisch spannend: Ganz in der Nähe soll sich das Grab von Homer befinden. Der Legende nach verbrachte er hier seine letzten Tage.

Die schönsten Strände auf Ios

Mylopotas Beach: Der bekannteste Strand der Insel: Sand, Tavernen und gute Stimmung. Perfekt, wenn Sie tagsüber entspannen und später direkt weiterfeiern möchten.

Der bekannteste Strand der Insel: Sand, Tavernen und gute Stimmung. Perfekt, wenn Sie tagsüber entspannen und später direkt weiterfeiern möchten. Manganari Beach : Eine abgelegene Bucht im Süden - wenig los, viel Natur. Ideal für alle, die einfach abschalten wollen.

Eine abgelegene Bucht im Süden - wenig los, viel Natur. Ideal für alle, die einfach abschalten wollen. Agia Theodoti Beach: Im Nordosten gelegen, mitten im Nirgendwo - inklusive einsamer Taverne. Mehr Griechenland geht kaum.

Im Nordosten gelegen, mitten im Nirgendwo - inklusive einsamer Taverne. Mehr Griechenland geht kaum. Kolitsani Beach: Ein kleiner, abgelegener Strand nahe der Hotspots - perfekt, wenn Sie Ruhe suchen, aber nicht komplett abgeschieden sein wollen.

Ein kleiner, abgelegener Strand nahe der Hotspots - perfekt, wenn Sie Ruhe suchen, aber nicht komplett abgeschieden sein wollen. Koumbara Beach: Hier gibt es die besten Sonnenuntergänge der Insel. Sundowner-Spot mit Garantie.

Anreise: Der kleine Haken

Ios hat keinen eigenen Flughafen. Aber genau das sorgt auch dafür, dass die Insel vom Massentourismus verschont bleibt.

So kommen Sie hin:

Flug nach Santorin

Fähre vom Hafen Athinios (ca. 30–45 Minuten, ab etwa 30 Euro)

Alternativ: Fähre von Athen

Ios bietet alles, was man sich von einem Griechenland-Urlaub wünscht: Strände, Partys, Ruhe und Postkartenmomente.