Statt Dubrovnik: Diese kroatischen Küstenstädte sind viel günstiger (und schöner!)

Dubrovnik zählt völlig zurecht zu den beliebtesten Urlaubszielen in Kroatien. Das Problem? Genau das: Millionen Touristen. Doch nur unweit entfernt liegen echte Geheimtipps, die nicht nur günstiger, sondern mindestens genauso atemberaubend sind.

Zwischen mittelalterlichen Mauern und kristallklarem Wasser verliert Dubrovnik durch den jährlichen Besucheransturm oft seinen ursprünglichen Charme. Wer dem Trubel entfliehen und die Seele Kroatiens ohne den Preisaufschlag der Luxus-Hotspots entdecken möchte, wird hier fündig. Wir zeigen Ihnen drei Ziele, die Authentizität mit Entspannung vereinen und garantiert einen Platz auf Ihrer Reiseliste verdienen.

Cavtat

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Nur wenige Kilometer südlich von Dubrovnik und in direkter Nähe zum Flughafen liegt unser absoluter Favorit: Cavtat. Während in Dubrovnik der Trubel tobt, scheint hier die Zeit ein wenig langsamer zu laufen. Cavtat verzaubert mit einem super niedlichen, palmengesäumten Ortskern und einigen der atemberaubendsten Ausblicke auf die felsige Küste des Landes. Die Strände hier sind viel friedlicher, das Wasser leuchtet in tiefem Türkis und die Atmosphäre ist tiefenentspannt.

Der größte Reise-Vorteil: Sie müssen Dubrovnik nicht von Ihrer Liste streichen! Von Cavtat aus können Sie ganz bequem und günstig mit dem Bus (oder noch schöner: mit dem Wassertaxi) in die berühmte Metropole fahren. So erkunden Sie Dubrovnik entspannt als Tagesausflug und kehren am Abend in Ihre ruhige, günstige Oase zurück. Das Beste aus beiden Welten!

Trogir

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Wenn es um Geschichte geht, kann es Trogir locker mit Dubrovnik aufnehmen. Die Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und gilt als einer der am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtkerne in ganz Europa. Das Highlight ist die komplett autofreie Altstadt. Hier können Sie sich stundenlang in einem Labyrinth aus engen, gepflasterten Gassen verlieren. Am lebendigen Hafen können Sie abends bei einem Glas Wein den Yachten beim Anlegen zusehen. Der große Unterschied zu Dubrovnik? Sie haben Platz zum Atmen, Flanieren und Genießen.

Šibenik

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Wer dem Massentourismus endgültig entfliehen will, sollte sich ein Quartier in Šibenik suchen. Die Stadt wird oft unterschätzt, dabei bietet sie eine Kulisse, die absolut majestätisch ist. Šibenik ist zudem das perfekte Tor zum Krka-Nationalpark. Nach einer Tour durch die geschichtsträchtige Altstadt können Sie also direkt zu den berühmten Wasserfällen aufbrechen. Trotz dieser unglaublichen Kulisse ist Šibenik eine ruhige, entspannte Alternative geblieben.