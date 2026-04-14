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Kroatien ohne Trubel: Diese Reiseziele sind (noch) echte Geheimtipps
© Getty Images

Kein Massentourismus

Kroatien ohne Trubel: Diese Reiseziele sind (noch) echte Geheimtipps

14.04.26, 16:28
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Auch Kroatien ist nicht mehr vor Massentourismus gefeit. Aber ein paar ruhige Fleckchen gibt es in dem beliebten Urlaubsziel noch. Von Insel bis Festland - hier ein Überblick.

Kroatien gehört im Sommer zu den beliebtesten Reisezielen Europas, das zeigt auch eine aktuelle Auswertung wieder ganz deutlich. Traumhafte Küsten, türkisblaues Wasser und mediterranes Flair locken jedes Jahr Millionen Urlauber:innen an. Der Haken? Der Massentourismus macht natürlich auch vor der Adriaküste nicht halt. 

Wenn Sie aber Lust auf Kroatien haben, ohne sich durch Menschenmengen zu schlängeln, gibt es gute Nachrichten: Es gibt sie noch, die ruhigeren Orte. Wir zeigen Ihnen Reiseziele, die zwar belebt, aber nie wirklich überlaufen sind. 

Ruhige Inseln in Kroatien

1. Lastovo: Natur pur fernab vom Trubel

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Weit draußen im Meer gelegen, ist Lastovo perfekt für alle, die einfach mal abschalten wollen. Wenig Infrastruktur, viel Natur - hier hören Sie eher Grillen als Beachclubs. 

2. Silba: Autofrei und entschleunigt 

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Keine Autos, kein Stress: Silba ist so etwas wie die Anti-Stress-Insel Kroatiens. Statt Verkehr gibt’s hier schmale Gassen, viel Ruhe und paradiesische Strände. 

3. Vis: Authentisches Dalmatien

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Vis bringt genau das, was viele suchen: ursprüngliches Flair, kleine Fischerdörfer und abgelegene Buchten. Perfekt für alle, die Kroatien „wie früher“ erleben möchten. 

4. Šolta: Aktiv, aber entspannt

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Nur einen Katzensprung von Split entfernt und trotzdem angenehm ruhig. Šolta ist ideal für alle, die gern aktiv sind: Radfahren, Wandern, Baden. 

5. Dugi Otok: Versteckte Buchten entdecken

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Die „lange Insel“ bei Zadar punktet mit Natur, Weite und vielen versteckten Spots. Hier finden Sie garantiert noch Ihr eigenes kleines Stück Küste. 

Ruhigere Orte am Festland & in Istrien

1. Labin: Kultur statt Küsten-Trubel 

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Etwas im Hinterland von Istrien gelegen, bietet Labin eine wunderschöne Altstadt, ganz ohne den typischen Küstenansturm. 

2. Mošćenička Draga: Kleiner Ort, große Erholung 

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Ein charmantes Fischerdorf in der Kvarner Bucht mit schönem Strand - perfekt, wenn Sie es entspannt und überschaubar mögen. 

3. Nin: Klein, historisch und sandig 

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Nin kombiniert Geschichte mit seltenen Sandstränden. Und das Beste: Es bleibt deutlich ruhiger als in den großen Touristen-Hotspots. 

4. Lika: Kroatien abseits der Küste

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Wenn Sie komplett raus aus dem Küstentrubel wollen, ist die Lika-Region perfekt. Wälder, Berge und viel Ruhe - ideal für Wanderungen und Naturerlebnisse. 

5. Proizd: Abgeschieden und spektakulär

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Die kleine Insel Proizd ist ein echter Geheimtipp. Weiße Felsen, klares Wasser und kaum Menschen - mehr Ruhe geht fast nicht. 

 

Ja, Kroatien ist beliebt, aber es gibt sie noch, die ruhigeren Ecken. Man muss nur wissen, wo man suchen muss.

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