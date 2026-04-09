Nicht Italien oder Spanien: DAS ist die beliebteste Urlaubsregion Europas

Ein neues Urlaubs-Ranking enthüllt die beliebteste Urlaubsregion in ganz Europa und es ist nicht Italien oder Spanien.

Kaum ist Ostern vorbei, glühen bei den Europäer:innen die Tasten! Die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer ist nach den Feiertagen auf dem absoluten Siedepunkt und die Buchungswelle auf die besten Plätze für den Sommer 2026 hat offiziell begonnen. Doch wer glaubt, dass die Klassiker wie Mallorca, die Côte d’Azur oder Bella Italia das Rennen machen, der irrt sich gewaltig. Eine Region lässt sie jetzt alle eiskalt im Regen stehen und schnappt sich die Krone als beliebtestes Urlaubsregion der gesamten EU!

Kroatien: Die Adria sprengt alle Rekorde

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Vergessen Sie den Ballermann oder Nizza, der neue Urlaubs-König heißt Kroatien! Genauer gesagt die kroatische Adriaregion (Jadranska Hrvatska). Wie aktuelle Eurostat-Daten (analysiert von Europe in Motion) enthüllen, ist der Hype um die kristallklaren Buchten und historischen Küstenstädte nicht mehr zu stoppen.

Die Zahlen sind schlichtweg gigantisch: Allein zwischen Juni und Ende September 2025 verzeichnete die kroatische Adria die höchste Anzahl an Hotelbuchungen in der gesamten Europäischen Union. Unglaubliche 34 Millionen Übernachtungen wurden über Airbnb, Booking.com und Expedia gebucht. Damit verweist Kroatien die traditionellen Tourismus-Schwergewichte auf die hinteren Plätze.

Das spanisch-französische Duell um die restlichen Plätze

Andalusien © Getty Images

Während Kroatien einsam an der Spitze thront, tobt dahinter ein erbitterter Kampf zwischen den ewigen Rivalen Spanien und Frankreich. Der Rest der Top 10 liest sich wie ein "Who is Who" der Sonnen-Hotspots, wobei fast alle Plätze zwischen diesen beiden Ländern aufgeteilt werden.

Ob die leidenschaftliche Glut Andalusiens, der schicke Lifestyle der Provence oder die wilden Wellen der Nouvelle-Aquitaine, die Auswahl ist riesig. Nur ein weiteres Land schafft es, die Phalanx zu durchbrechen: Griechenland rettet mit seinen Trauminseln die Ehre der Ägäis.

Hier ist das exklusive Ranking der Top-Regionen für Ihren Sommer-Check:

Platz 1: Kroatische Adriaküste (Jadranska Hrvatska)

Platz 2: Andalusien (Spanien)

Platz 3: Provence-Alpes-Côte d'Azur (Frankreich)

Platz 4: Valencianische Gemeinschaft (Spanien)

Platz 5: Kreta & Ägäische Inseln (Griechenland)

Platz 6: Katalonien (Spanien)

Platz 7: Okzitanien (Frankreich)

Platz 8: Nouvelle-Aquitaine (Frankreich)

Platz 9: Auvergne-Rhône-Alpes (Frankreich)

Platz 10: Kanarische Inseln (Spanien)

Egal ob Sie sich nach der kühleren Brise Dänemarks sehnen oder den kroatischen Sonnen-Thron selbst erleben wollen: Warten Sie nicht zu lange! Der Buchungs-Boom für 2026 ist in vollem Gange.