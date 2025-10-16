Heizmittel-Vergleich: Größter Preisanstieg bei Pellets

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden alle Preise auf einen Raummeter umgerechnet.

OÖ. Spätestens jetzt decken sich die Konsumenten in Oberösterreich mit Heizöl, Pellets oder Brennholz ein. Auf der Website der Arbeiterkammer Oberösterreich können zu allen Heizmitteln aktuelle Preisvergleiche abgerufen werden: Konsumenten finden eine Übersicht von 37 Heizöllieferanten, 37 Angebote von Pellets in Säcken, 34 zu losen Pellets und 46 Anbieter von Brennholz.

Die größten Preissteigerungen seit dem vergangenen Jahr gab es mit plus 11 Prozent bei den losen Pellets. Die Preise für sechs Tonnen inklusive Transport liegen hier zwischen 1.848 und 2.148 Euro. Die Heizölpreise stiegen hingegen um moderate 4 Prozent und liegen zwischen 3.124 und 3.292 Euro für 3.000 Liter inklusive Transportpauschale. Verglichen wurden die Durchschnittspreise aus den Erhebungen von September 2025 mit jenen im September 2024.

Da sich immer mehr Konsumenten bei der Arbeiterkammer Oberösterreich nach den Preisen für Ofenholz erkundigen, wird halbjährlich der Preis für Buche, trocken, mit einem Wassergehalt unter 20 Prozent, Stückholz 33 Zentimeter, geschlichtet, ab Hof bzw. ab Lager erhoben. Der Großteil des Brennholzes stammt aus österreichischen Wäldern. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden alle Preise auf einen Raummeter umgerechnet. Beim günstigsten Anbieter kostet der Raummeter 111, beim teuersten 182 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Durchschnittspreis um 1,78 Prozent pro Raummeter.

So kann man sparen

Es wird auch noch nicht trockenes Ofenholz mit einer höheren Restfeuchte (halbtrocken) angeboten. Aufgrund der noch erforderlichen Lagerung wird dieses Holz günstiger angeboten als trockenes Holz.