Malediven-Feeling: Die schönsten Strände Griechenlands für den Sommer 2026

Griechenland begeistert mit über 3.000 Inseln, eine Vielfalt, die es nahezu unmöglich macht, DEN einen schönsten Strand zu bestimmen. Traumhafte Küstenabschnitte reihen sich hier endlos aneinander. Genau deshalb haben wir uns auf die Suche gemacht und zeigen die Top-Strände des Landes.

Griechenland gehört mit seinen zahllosen Inseln und paradiesischen Stränden zu den begehrtesten Reisezielen für den Sommerurlaub. Mit über 13.000 Kilometern Küstenlinie bietet das Land unzählige Traumstrände: Von malerischen Buchten mit türkisblauem Wasser bis hin zu weitläufigen Sandstränden, die zum Entspannen einladen. Doch welche Strände sind die absoluten Highlights für den Sommer 2026? Damit Sie aus der Fülle an traumhaften Küstenabschnitten den besten auswählen können, haben wir für Sie recherchiert und die spektakulärsten Strände zusammengestellt.

Paradise Beach, Korfu

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Sein Name ist Programm: Der Paradise Beach an der Westküste Korfus ist ein echter Sehnsuchtsort. Was ihn so besonders macht? Er ist größtenteils nur über den Wasserweg (z.B. ab Paleokastritsa) erreichbar! Dramatische, fast senkrecht abfallende weiße Klippen umschließen diesen unberührten Strand. Das Wasser leuchtet hier in einem derart intensiven Türkis, dass man sofort an die Karibik denken muss. Packen Sie unbedingt Schnorchelausrüstung und eigene Verpflegung ein, da es hier keine Strandbars gibt, Natur pur!

Myrtos Beach, Kefalonia

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Wer schon einmal ein Bild von Kefalonia gesehen hat, kennt den Myrtos Beach. Wenn man die kurvige Küstenstraße hinabfährt und zum ersten Mal von oben auf diese Bucht blickt, stockt einem der Atem. Leuchtend weiße Kieselsteine treffen auf ein fast schon surreales Blau des Ionischen Meeres. Nicht umsonst wird Myrtos regelmäßig unter die schönsten Strände weltweit gewählt. Bleiben Sie bis zum späten Nachmittag. Die Sonnenuntergänge hier, wenn das Wasser orange und rosa schimmert, sind magisch.

Elafonissi, Kreta

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Im Südwesten Kretas wartet ein echtes Naturwunder: Ein Strand mit rosa Sand! Winzige, zermahlene Muschelteilchen verleihen dem Sand am Ufer von Elafonissi diese außergewöhnliche Farbe. Die flache Lagune mit ihrem badewannenwarmen Wasser macht den Strand zudem zu einem riesigen Naturpool, durch den man zu einer vorgelagerten kleinen Insel waten kann. Da Elafonissi sehr beliebt ist, lohnt es sich, gleich früh morgens zu kommen, um das rosa Paradies in aller Ruhe zu genießen.

Sarti Beach, Chalkidiki

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Auf der Halbinsel Sithonia (dem mittleren "Finger" von Chalkidiki) liegt der Sarti Beach. Hier erwartet Sie ein kilometerlanger, feiner Sandstrand, der extrem flach ins Meer abfällt, perfekt für Familien mit Kindern. Das absolute Highlight ist jedoch die Aussicht: Während Sie im kristallklaren Wasser treiben, blicken Sie direkt auf den imposanten Berg Athos, der sich auf der Nachbarhalbinsel majestätisch in den Himmel streckt.

Vrachos Beach, Epirus

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Der Vrachos Beach an der Festlandküste von Epirus ist ein echter Geheimtipp für alle, die das Weite suchen. Über drei Kilometer zieht sich der goldgelbe Sandstrand an der smaragdgrünen Küste des Ionischen Meeres entlang. Eingerahmt von grünen Hügeln und Pinienwäldern bietet Vrachos die perfekte Mischung aus entspannten Beach-Bars und ruhigen Abschnitten, wo man nur dem Rauschen der Wellen lauscht.

Agios Prokopios, Naxos

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Geschützt vor den starken Sommerwinden der Kykladen (dem Meltemi), bietet dieser Strand butterweichen, goldfarbenen Sand und Wasser, das so klar ist, dass es an einen Swimmingpool erinnert. Egal ob Sie Wassersport lieben oder einfach nur mit einem eiskalten Frappé auf der Sonnenliege entspannen wollen, hier wird jeder glücklich.

Sarakiniko, Milos

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Sarakiniko auf der Insel Milos ist eine mondähnliche Landschaft aus strahlend weißen, von Wind und Wellen glattgeschliffenen Vulkanfelsen. Das gleißende Weiß der Steine bildet einen unfassbaren Kontrast zum tiefblauen Meer. Man springt hier direkt von den Felsen ins erfrischende Nass oder schwimmt durch kleine, natürliche Kanäle. Ein absoluter Hotspot für atemberaubende Urlaubsfotos.

Lalaria, Skiathos

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Ganz im Norden von Skiathos verbirgt sich ein Strand, der nur vom Wasser aus erreichbar ist. Lalaria ist berühmt für seine blendend weißen, perfekt runden Kieselsteine (die streng geschützt sind und nicht mitgenommen werden dürfen!) und das ikonische "Tripia Petra" – ein riesiges natürliches Felsentor, das aus dem Wasser ragt. Der Legende nach bringt es ewige Jugend, wenn man durch das Tor schwimmt.