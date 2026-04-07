Diese Traumstrände in Frankreich hatten Sie sicher noch nicht auf dem Schirm

Frankreich bietet mit seiner vielfältigen Küstenlinie einige der schönsten Strände Europas. Feiner Sand oder grobe Kiesel, endloser Atlantikstrand oder verschwiegene Mittelmeer-Bucht: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wenn es um den Sommerurlaub geht, blicken viele sofort nach Italien, Kroatien oder Spanien. Doch Frankreich bietet eine perfekte Kulisse, die viele so gar nicht auf dem Schirm haben. An der über 5.000 Kilometer langen Küstenlinie, von den rauen Klippen der Normandie am Atlantik bis zum sonnenverwöhnten Südfrankreich am Mittelmeer, verbergen sich Strände, die Ihnen den Atem rauben werden. Hier kommen die absolut schönsten Strände Frankreichs, die Sie kennen sollten.

Plage de Palombaggia, Korsika

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Beginnen wir mit einem Strand, bei dem Sie sich kneifen müssen, um zu glauben, dass Sie noch in Europa sind. Im Süden der Insel Korsika liegt der Plage de Palombaggia. Puderzuckerweißer Sand, leuchtend rote Porphyrfelsen und schattenspendende Pinienwälder säumen das kristallklare, flach abfallende Wasser. Er gilt völlig zu Recht als einer der schönsten Strände der Welt.

Plage de Pampelonne, Saint-Tropez

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Der Plage de Pampelonne an der Côte d’Azur ist legendär. Auf fast fünf Kilometern Länge reihen sich hier exklusive Beach-Clubs (wie der berühmte Club 55) an feinsten Sandstrand. Das türkisfarbene Wasser lädt zum Baden ein, während im Hintergrund die Mega-Yachten ankern. Doch keine Sorge: Neben den VIP-Bereichen gibt es auch großzügige öffentliche Abschnitte, wo Sie das mondäne Flair völlig kostenlos genießen können.

Calanques bei Marseille

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Wer Abenteuer sucht, wird die Calanques lieben. Zwischen Marseille und Cassis hat die Natur tiefe, fjordartige Buchten in die weißen Kalksteinfelsen gefräst. Es gibt hier nicht DEN einen Strand, sondern viele kleine, versteckte Buchten wie die Calanque d'En-Vau. Man erreicht sie oft nur über eine Wanderung oder mit dem Boot. Die Belohnung? Eine dramatische Kulisse und Wasser, das so unfassbar türkis leuchtet, dass es fast unwirklich wirkt.

Plage de la Côte des Basques, Biarritz

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Wir wechseln an die raue Atlantikküste. Der Plage de la Côte des Basques im Baskenland ist die Wiege des europäischen Surfens. Eingerahmt von imposanten Klippen bietet dieser Strand nicht nur perfekte Wellen, sondern auch einen grandiosen Blick bis zur spanischen Küste. Bei Flut verschwindet der Sandstrand komplett unter den Wellen, ein faszinierendes Naturschauspiel. Abends trifft man sich hier oben auf der Klippe, um bei einem Drink den Surfern im Sonnenuntergang zuzusehen.

Plage du Sillon, Saint-Malo

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Die Bretagne zeigt sich am Plage du Sillon von ihrer spektakulärsten Seite. Dieser drei Kilometer lange Sandstrand ist berühmt für die stärksten Gezeiten Europas. Bei Ebbe können Sie endlos weit über den feinen Sand spazieren, Strandsegeln oder Kitesurfen. Bei Flut peitschen die Wellen manchmal bis an die alten Stadtmauern von Saint-Malo.

Plage Notre-Dame, Porquerolles

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Dieser Strand wurde bereits zum schönsten Strand Europas gekürt. Er liegt auf der autofreien Insel Porquerolles vor der Küste von Hyères. Das Besondere? Sie erreichen die Bucht am besten mit dem Fahrrad durch einen dichten Kiefern- und Eukalyptuswald. Der Duft der Bäume mischt sich mit der salzigen Meeresluft. Da die Bucht gut vor Wind geschützt ist, liegen oft kleine Boote auf dem kristallklaren Wasser.

Plage de Saleccia, Korsika

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Noch ein Juwel auf Korsika, aber diesmal für echte Entdecker. Der Plage de Saleccia liegt am Rand der Wüste Désert des Agriates und ist mit dem normalen Auto nicht zu erreichen. Sie brauchen einen Allradwagen, ein Boot oder gute Wanderschuhe, um hierher zu gelangen. Was Sie erwartet? Ein kilometerlanger, unberührter Traumstrand mit feinstem weißen Sand. Manchmal verirren sich sogar friedliche Kühe an den Strand, um sich im Sand auszuruhen.

Omaha Beach, Normandie

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Zum Abschluss ein Strand, der nicht nur durch seine landschaftliche Schönheit, sondern durch seine tiefgreifende Geschichte berührt. Omaha Beach in der Normandie war einer der Hauptschauplätze des D-Days im Zweiten Weltkrieg. Heute ist der kilometerlange, goldene Sandstrand ein Ort des Friedens und der Besinnung. Eingerahmt von grünen Klippen, eignet sich das unendliche Weite des Strandes perfekt für ausgedehnte Spaziergänge am rauen Ärmelkanal.