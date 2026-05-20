Die besten Klimaanlagen im Test 2026: Diese Geräte kühlen wirklich

Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt: Mobile Klimaanlagen gehören 2026 zu den gefragtesten Sommer-Gadgets überhaupt. Doch welche Geräte kühlen wirklich gut und welche sind angenehm leise?

Der Sommer steht praktisch schon vor der Tür und damit auch die Zeit, in der sich Wohnungen plötzlich in kleine Saunen verwandeln. Vor allem in Städten wird Hitze in den eigenen vier Wänden schnell zur Belastung. Wer keine fest verbaute Klimaanlage installieren möchte, greift deshalb immer häufiger zu mobilen Geräten. Kein Bohren, keine Handwerker:innen und meist sofort einsatzbereit.

Das Vergleichsportal Preisvergleich.at hat für den Klimageräte-Test 2026 Klimageräte geteste und sieben Modelle konnten dabei besonders überzeugen.

Der Testsieger: De’Longhi Pinguino PAC EX105

De’Longhi Pinguino PAC EX105 gilt im aktuellen Test als klarer Gewinner.

Das Gerät punktet vor allem mit:

starker Kühlleistung

überraschend leisem Betrieb

und sehr guter Energieeffizienz.

Besonders praktisch ist die sogenannte „Eco Real Feel“-Funktion. Dabei passt das Gerät Temperatur und Luftfeuchtigkeit automatisch an, damit das Raumklima angenehmer wirkt und nicht künstlich kalt. Zusätzlich besitzt das Modell einen Silent-Mode, der speziell nachts oder im Homeoffice deutlich angenehmer ist.

Der Allrounder: De’Longhi Pinguino PAC EX100 Silent

Auch der etwas günstigere De’Longhi Pinguino PAC EX100 Silent konnte im Test überzeugen.

Das Modell kombiniert:

Kühlung

Luftentfeuchtung

und Ventilatorfunktion

in einem Gerät und arbeitet dabei mit dem umweltfreundlicheren Kältemittel R290. Besonders angenehm: Die Bedienung funktioniert bequem per Fernbedienung.

Für große Räume: Klarstein Kraftwerk Smart 10K

Wer größere Wohnräume kühlen möchte, landet schnell beim Klarstein Kraftwerk Smart 10K. Im Test zeigte das Gerät die stärkste Kühlleistung überhaupt und eignet sich besonders für größere Wohnzimmer oder offene Räume. Außerdem lässt sich die Klimaanlage per App steuern und ins Smart Home integrieren. Die Fensterabdichtung wird direkt mitgeliefert - ein Punkt, bei dem viele andere Geräte extra kosten. Auch optisch sieht das Modell deutlich moderner aus als viele klassische Klimageräte.

Besonders unkompliziert: Bosch Cool 5100

Das Bosch Cool 5100 richtet sich vor allem an Menschen, die möglichst wenig Aufwand möchten. Der Abluftschlauch ist bereits fix am Gerät montiert, wodurch die Installation besonders einfach wird. Dank Rollen lässt sich das Modell außerdem unkompliziert durch die Wohnung bewegen. Die Kühlleistung reicht laut Test für Räume bis etwa 45 Quadratmeter.

Perfekt fürs Schlafzimmer: AEG ChillFlex Pro

Wer nachts schlecht mit Hitze schlafen kann, sollte sich das AEG ChillFlex Pro AXP26U338CW ansehen. Das Gerät arbeitet vergleichsweise leise und eignet sich deshalb besonders gut fürs Schlafzimmer oder ruhige Arbeitsräume. Zusätzlich besitzt das Modell einen antibakteriellen Filter, der die Luftqualität verbessern soll.

Preis-Leistungs-Tipp: Suntec Wellness Impuls 2.0 Eco

Das Suntec Wellness Impuls 2.0 Eco gehört zu den günstigeren Geräten im Test, liefert dafür aber überraschend solide Ergebnisse. Besonders praktisch: Mit rund 20 Kilogramm zählt es zu den leichteren Modellen und lässt sich dadurch einfacher transportieren. Auch die Inbetriebnahme soll laut Test besonders unkompliziert sein.

Für kleinere Räume: Comfee MPPH-09CRN7

Das Comfee MPPH-09CRN7 eignet sich vor allem für kleinere Wohnungen oder Schlafzimmer bis etwa 32 Quadratmeter. Das Modell verfügt zusätzlich über einen HEPA-Filter und einen speziellen Schlafmodus mit leisem Betrieb. Damit eignet sich das Gerät gut für alle, die empfindlich auf Hitze reagieren, nachts aber trotzdem keine laute Klimaanlage möchten.

Gerade in heißen Sommern greifen immer mehr Menschen zu mobilen Klimageräten. Kein Wunder, sie lassen sich schnell aufstellen und bieten oft schon innerhalb weniger Minuten spürbare Abkühlung.