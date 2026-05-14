Hantavirus: Harvard-Experten warnen vor unterschätzter Übertragung

Ein möglicher Verdachtsfall in Österreich und neue Erkenntnisse sorgen aktuell für Aufmerksamkeit rund um das Hantavirus. Zwei Harvard-Experten stellen dabei bisherige Annahmen zur Übertragung infrage und warnen, dass Ansteckungen möglicherweise auch bei kurzen Kontakten auftreten können.

Ein möglicher Hantavirus-Fall in Österreich sorgt aktuell für Aufsehen: Eine Person war an Bord eines Flugzeugs räumlich von einem bereits bestätigten Infektionsfall getrennt – und wurde dennoch als Kontaktperson erfasst. Während das Gesundheitsministerium den Fall als Niedrigrisiko einstuft, wird die internationale Diskussion über die Übertragungswege neu befeuert. Besonders zwei Forscher der Harvard University stellen etablierte Annahmen infrage.

Der Vorfall kommt zu einem Zeitpunkt, an dem auch international mehrere Infektionen im Zusammenhang mit dem Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff MS Hondius gemeldet wurden.

Österreich reagiert: Erweiterte Meldepflicht für Hantavirus

In Österreich wurden erste vorsorgliche Maßnahmen gesetzt. Das Gesundheitsministerium hat die Meldepflicht erweitert: Seit dem 9. Mai müssen nicht nur bestätigte Erkrankungen und Todesfälle durch Hantavirus gemeldet werden, sondern auch Verdachtsfälle möglicher Mensch-zu-Mensch-Übertragungen.

International wurden bislang elf Fälle gemeldet (Stand Mittwoch 13.5.26), darunter neun bestätigte und zwei Verdachtsfälle. Für Österreich besonders relevant: Eine Person war während eines Fluges zeitlich kurz in der Nähe eines bestätigten Falls.

Laut Behörden:

Die betroffene Person wurde als Niedrigrisiko-Kontakt eingestuft

Der Kontakt an Bord war zeitlich sehr kurz

Die infizierte Person verließ das Flugzeug frühzeitig wegen Beschwerden

Bisher zeigt die Kontaktperson keine Symptome

Das Ministerium betont: Eine Ansteckung sei nach aktuellem Wissensstand „äußerst unwahrscheinlich“.

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Harvard-Forscher widersprechen: „Übertragung schneller als gedacht“

Während Behörden weiterhin von einem engen Kontakt als Voraussetzung ausgehen, widersprechen zwei Forscher der Harvard University dieser Einschätzung deutlich.

Der Epidemiologe Joseph Allen kritisiert die verbreitete Annahme, dass eine Ansteckung nur bei längerem, intensiven Kontakt möglich sei: „Diese Meldung ist falsch. Es ist ganz offensichtlich, dass es Übertragungen gab, die sehr schnell erfolgten und keinen engen Kontakt erforderten.“

Auch der US-Gesundheitsexperte Ashish Jha verweist auf Berichte, wonach sich Infektionen selbst bei kurzen Begegnungen ereignet haben könnten – etwa beim Vorbeigehen oder kurzen Grüßen.

Was Studien zeigen

Die wissenschaftliche Datenlage bleibt allerdings uneinheitlich. Laut Robert Koch-Institut ist eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung von Hantaviren „vor allem bei engem und längerem Kontakt zu symptomatischen Personen beschrieben“. Auch die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) betont, dass Übertragungen in der Regel nur bei engem Kontakt vorkommen.

Gleichzeitig verweisen Harvard-Forscher auf dokumentierte Ausbrüche, die dieses Bild infrage stellen.

Beispiel Argentinien: Superspreader-Event mit Dutzenden Fällen

Ein zentraler Bezugspunkt ist ein Ausbruch des Andes-Typs in Argentinien (2018-2019), der in einem Fachjournal beschrieben wurde. Dabei kam es zu 34 bestätigten Infektionen und sogar elf Todesfällen.

Besonders auffällig:

Eine infizierte Person nahm trotz Symptomen an einer Veranstaltung mit rund 100 Gästen teil

Einige spätere Fälle hatten keinen direkten engen Kontakt

Infektionen traten auch bei Personen auf, die nur räumlich in der Nähe saßen

Allen zufolge könnten einige Übertragungen bereits durch kurze, flüchtige Kontakte erfolgt sein. Gleichzeitig bleibt unklar, welche Rolle gemeinsame Räume und sanitäre Anlagen spielten.

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Kreuzfahrtschiff „Hondius“: Auch hier Hinweise auf indirekte Übertragung

Auch auf dem Kreuzfahrtschiff MS Hondius wurden Infektionen gemeldet, die laut beteiligten Ärzten möglicherweise ohne direkten engen Kontakt entstanden sind. Harvard-Arzt Ashish Jha spricht davon, dass zumindest einzelne Ansteckungen nicht auf die bisher angenommene „lange, intensive Exposition“ zurückzuführen seien.

Risiko gering, aber viele offene Fragen

Trotz der aktuellen Diskussion betonen Experten übereinstimmend: Die Gesamtgefahr für die Bevölkerung bleibt gering. Kontaktpersonen werden aktuell überwacht, viele befinden sich in häuslicher Beobachtung oder Quarantäne. Gleichzeitig zeigt die Debatte um Hantavirus, wie wenig über bestimmte Übertragungswege – insbesondere beim Andes-Typ – tatsächlich bekannt ist.

Harvard-Forscher Joseph Allen fasst es so zusammen: Die Wissenschaft habe bisher nur begrenzte Daten, weshalb eine vorsichtigere Kommunikation sinnvoll sei – ohne die Möglichkeit von Mensch-zu-Mensch-Übertragungen zu unterschätzen.

Die kommenden Wochen dürften zeigen, ob der österreichische Verdachtsfall tatsächlich nur ein Einzelfall bleibt – oder Teil eines größeren, noch nicht vollständig verstandenen Infektionsmusters ist.