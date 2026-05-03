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© Getty

Kärnten

Vater und Tochter bei Motorradsturz verletzt

03.05.26, 18:56
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Ein 45-jähriger Motorradfahrer und seine 14-jährige Tochter sind am Sonntag im Bezirk Völkermarkt nach einer Kollision mit dem Heck eines Wagens auf die Straße gestürzt und verletzt worden.  

Die 31-jährige Autofahrerin parkte in einem Gewerbegebiet rückwärts aus, der 45-Jährige dürfte den bereits auf der Straße stehenden Pkw übersehen haben. Er fuhr ungebremst mit ca. 30 km/h gegen das Fahrzeug, informierte die Polizei. Vater und Tochter wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei einem weiteren Motorradunfall prallte am Sonntag ein 57-jähriger Biker aus Oberösterreich auf der Görtschitztal Straße (B92) im Bezirk St. Veit gegen eine Betonschutzwand. Er stürzte und schlitterte wenige Meter die Fahrbahn entlang, ehe er in der Fahrbahnmitte zu liegen kam. Der Mann wurde von den Rettungskräften erstversorgt und im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt überstellt.

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