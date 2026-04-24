Heute startet der Song Contest: 1. ORF-Show

„Wir sind Song Contest“ – Barbara Schöneberger liefert heute die erste von drei ORF Countdown-Shows zum Song Contest. Mit dabei auch Michael Mittermeier, Melissa Naschenweng, Beatrice Egli, Thorsteinn Einarsson, Tim Bendzko und die Udo-Jürgens-Kinder Jenny und John.

Jenny und John Jürgens, die Kinder unseres unsterblichen Song Contest Siegers Udo Jürgens starten heute den TV-Countdown zum 70. Song Contest, der am 16. Mai in der Stadthalle mit hoffentlich vielen Punkten für unseren Cosmó sein Grande Finale findet. Unter der Moderation von Barbara Schöneberger blicken sie ab 20.15 Uhr in der ORF1 Show „Wir sind Song Contest“ gemeinsam mit Michael Mittermeier, Melissa Naschenweng, Beatrice Egli, Thorsteinn Einarsson, Tim Bendzko und dem dreifachen ESC-Sieger Johnny Logan auf ganz besondere Momente der größten TV- und Musikshow der Welt.

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Und klären dabei zwischen ESC-Hits wie „Waterloo“(Einarsson) oder „Euphoria“ (Egli) so brennende Fragen wie „Was waren die lustigsten Momente der vergangenen 70 Jahre“? oder „Was wurde aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern?“

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Am 1. Mai gibt’s die Zugabe unter dem Motto „Österreichs emotionalste Momente“ mit u.a. Nina Proll, Waterloo, Pizzera & Jaus, Lucas Fendrich und unserem ESC-Star Cosmó sowie einem absoluten Hingucker: Barbara Schöneberger verkleidet sich dafür nämlich sogar als Conchita!

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Beim Grande Finale „Die erfolgreichsten Hits und Helden“ am 8. Mai sind dann u.a. ESC-Gewinnerin Nicole („Ein bisschen Frieden“), Kabarettistin Caroline Athanasiadis, Chris Steger, Jeanette Biedermann und der estnische ESC-Star Tommy Cash mit dem Burner „Espresso Macchiato“ mit dabei.

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Am 10. Mai folgt dann im ORF „70 Jahre ESC - Das Konzert“, wo das ORF-Radio-Symphonieorchester Wien unter der musikalischen Leitung von Christian Kolonovits mit Johnny Logan, Nicole, Nino de Angelo und Co die berühmtesten ESC-Songs in einem neuen orchestralen Licht erstrahlen lässt.

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Die Aufzeichnung unter der Moderation von Lilian Klebow und Teresa Vogl geht heute im Wiener Radiokulturhaus über die Bühne