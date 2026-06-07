Weus'd a Herz hast!  Edtstadler rockt bei Fendrich ab

Das fünf-Tage Festival Summer Opening begeistert 30.000 Fans in Schladming. Bei Rainhard Fendrich war auch Landeshauptfrau Karoline Edtstadler mit dabei, bei Roland Kaiser gleich 11.000 Fans

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Mit "45 Jahre", dem beeindruckenden Live-Album zu seiner Jubiläums-Tournee stürmt Austropop-König Rainhard Fendrich wieder die Charts: Platz1 bei iTunes! Das feiert er gleich mit einer großen Open-Air-Tournee. Der Auftakt im Rahmen des "Summer Opening" in Schladming wurde am Samstag zum Triumph. 6.000 Fans und VIPs wie die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, die bayerische Staatsministerin Michaela Kaniber oder Planai-Chef Michael Krainer feierten auf Einladung von Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb die größten Hits des Austropop.

Klaus Leutgeb, Michaela Kaniber, Karoline Edtstadler und Michael Krainer bei Rainhard Fendrich in Schladming. © Pressefoto Scharinger

Fendrich: Chart-Sturm und große Tournee

Fendrich, der vor seinem Hit-Konzert rund um ewige Hymnen wie "Zwischen eins und vier", "Es lebe der Sport" oder "I am from Austria" einen traditionellen Schladminger Janker überreicht bekam, begeisterte mit der besten Show seiner Karriere, die er jetzt in Folge bei gleich 10 weiteren Österreich-Konzerten anstimmt. Auch in Tulln (27. und 28. Juni); bei Klassik am Dom (11. Juli) und im Steinbruch St. Margarethen (3. und 4. September).

Rainhard Fendrich bekam einen traditionellen Schladminger Janker. © Gerhard Drindorfer

6.000 Fans bei Fendrich - gleich 11.000 bei Roland Kaiser

Roland Kaiser brachte Schladming zum Schunkeln. © Pressefoto Scharinger / Daniel S

Rekord-Besuch beim Sommer Opening. 11.000 Fans feierten Roland Kaiser. © Pressefoto Scharinger / Daniel S

Am Sonntag (7. Juni) findet das erste Summer-Opening in Schladming mit Plácido Domingo sein Grande Finale. Der Konzert-Kaiser dabei ist längst gekrönt: Rockten bei Scooter am Mittwoch 5.300 Fans auf der Planai ab, so begeisterten Sarah Connor (Donnerstag) und Fendrich (Samstag) je 6.000 Besucher. Fast doppelt so viele, nämlich gleich 11.000 Fans, schunkelten am Freitag bei Schlager-König Roland Kaiser mit.