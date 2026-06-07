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Sommer-Comeback

77A fährt wieder durch den Prater

Fernweh mit dem 77A bekommen.
© ORF
Gute Nachricht für Prater-Fans! Die Buslinie 77A ist seit Samstag wieder auf ihrer angestammten Strecke durch den Prater unterwegs – und verbindet das Stadionbad wieder direkt mit dem Öffi-Netz.
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Das Comeback ist aber zeitlich begrenzt: Der 77A fährt nur bis zum Herbst wieder über Stadionallee und Meiereistraße. Dann übernimmt die neue Straßenbahnlinie 18 die Strecke – sie wird die U3-Station Schlachthausgasse mit der U2-Station Stadion verbinden und soll laut Wiener Linien mehr Kapazität, bessere Umsteigemöglichkeiten und eine klimafreundliche Verbindung zwischen dem 2. und 3. Bezirk bringen.

Neue Fahrpläne

Ab Herbst wird dann auch das gesamte Busnetz rund ums Stadion umgebaut: Der 77A fährt künftig vom Rennweg über die Schlachthausgasse bis Neu Marx, eine neue Linie 78A übernimmt die Strecke zwischen Lusthaus und Stadion, und der 80A fährt im dichteren Intervall zwischen Praterstern und Schlachthausgasse. Die neue Linie 18 soll zudem als Ausweichroute während der S-Bahn-Sperre ab September dienen.

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