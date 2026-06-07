Wohnbau-Paket: 185 Millionen für NÖ

Landesrätin Teschl-Hofmeister (ÖVP): Der NÖ Wohnungsförderungsbeirat setzt mit 3.196 Wohneinheiten und 3 Wohnheimen im großvolumigen Bereich sowie mit 2.013 Wohneinheiten im kleinvolumigen Bereich mit einem Volumen von 185,7 Millionen ein Zeichen für die Zukunft.

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In der jüngsten Sitzung des NÖ Wohnungsförderungsbeirates wurde die Förderung der Sanierung von 1.067 Wohnungen sowie von 5 Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, 9 Geschäftslokalen und 2 Wohnheimen im mehrgeschossigen Wohnbau mit einem jährlichen Zuschuss von 1 Million Euro, dies ergibt auf die Gesamtlaufzeit 19,2 Millionen Euro, positiv begutachtet.

Im Wohnungsneubau wurden zudem 2.102 Wohneinheiten, 2 Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, 11 Geschäftslokale und 1 Wohnheim mit einem jährlichen degressiven Zuschuss von 10,5 Million Euro, dies ergibt auf die Gesamtlauzeit 92,3 Millionen Euro sowie einem Darlehen in Höhe von 11,87 Million Euro, positiv beurteilt.

Weiters wurden 840 Wohneinheiten in der Eigenheimerrichtung vorgelegt. Für diese neuen Wohneinheiten wurden Darlehen in Höhe von 31,5 Million Euro sowie Einmalzuschüsse in Höhe von 5,85 Million Euro positiv begutachtet.

Für die Eigenheimsanierung von 1.173 Wohneinheiten wurden nicht rückzahlbare jährliche Annuitätenzuschüsse in Höhe von 2,5 Million Euro auf die Dauer von zehn Jahren, dies ergibt 25 Millionen Euro und nicht rückzahlbare Einmalzuschüsse in Höhe von mehr als 32.000 Euro positiv begutachtet.

Wichtig für nachhaltige Zukunft

"Gerade in Zeiten steigender Bau- und Energiekosten ist es besonders wichtig, weiterhin leistbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum für die Menschen in Niederösterreich zu schaffen. Mit den heutigen Beschlüssen setzt das Land Niederösterreich gemeinsam mit dem NÖ Wohnungsförderungsbeirat ein klares Zeichen für soziale Sicherheit, regionale Wertschöpfung und eine nachhaltige Zukunft", betont Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Diese Projekte werden in weiterer Folge der NÖ Landesregierung zur Bewilligung vorgelegt.