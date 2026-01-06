Niederösterreichs Wohnbau-Hotline verzeichnet nahezu 485.000 Beratungsgespräche

Seit zwei Jahrzehnten bietet das Land Niederösterreich mit der Wohnbau-Hotline ein zentrales Beratungsservice rund um das Thema Wohnbauförderung.

"Im Jahr 2025 haben 32.550 Menschen das Angebot genutzt, um sich über die Fördermöglichkeiten der NÖ Wohnbauförderung zu informieren und sich zu Themen wie Neubau, Kauf oder insbesondere Sanierung beraten zu lassen“, so Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Trend zur Sanierung

Besonders auffällig ist der Anstieg an Anfragen zu Sanierungsthemen. So steht in fast jeder zweiten Kontaktaufnahme das Thema Sanierung im Fokus. "Wir setzen uns dafür ein, dass sowohl kleine Sanierungsmaßnahmen ohne Energieausweis als auch umfassende Projekte mit Energieausweis realisiert werden können. Ziel ist es, den Wohnraum nachhaltig zu gestalten und dabei insbesondere diejenigen zu unterstützen, die sich eine Sanierung ohne finanzielle Unterstützung nicht leisten können.“

Seit dem 1. Jänner 2024 wurde der Annuitätenzuschuss über einen Zeitraum von 10 Jahren auf 4 % erhöht. Diese Maßnahme erfolgte wegen den steigenden Lebenshaltungskosten und Zinsen und ist ein wichtiger Schritt, um die Berechnungsgrundlagen im Bereich der Sanierungsvorhaben anzupassen. „Es ist uns ein Anliegen, weiterhin leistbaren Wohnraum zu schaffen und Menschen zu unterstützen“, betont Wohnbau-Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Umfassendes Beratungsangebot

Die NÖ Wohnbau-Hotline hat bisher 484.970 Menschen bei ihren Fragen unterstützt. Sie ist von Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr und Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr unter der Telefonnummer 02742/22133 erreichbar. Zudem stehen Antragsformulare für Hauptförderungen wie Eigenheim, Eigenheimsanierung, und Wohnzuschuss bereit. Diese können sowohl analog in den Servicestellen als auch online heruntergeladen und ausgefüllt werden. Persönliche Beratungen sind in St. Pölten und auch an zehn Außenstellen der Bezirkshauptmannschaften möglich.

Für das Jahr 2026 sind weitere umfassende Beratungen der Expertinnen und Experten auf verschiedenen Messen geplant: HausBau + EnergieSparen Messe in Tulln (16. - 18.01.2026), Hausbaumesse MARX-Halle in Wien (13. - 15.02.2026), Haus & Garten Messe in Wr. Neustadt (26.02. - 01.03.2026), Wiener Immobilien Messe (14. - 15.03.2026), Pool & Garten Messe in Tulln (19. - 22.03.2026), Seniorenmesse – forever 60 in Wr. Neustadt (10. - 12.04.2026), Design Days Messe in Grafenegg (08. - 10.05.2026), BIOEM Messe in Groß Schönau (04. - 07.06.2026), Int. Gartenbaumesse in Tulln (03. - 07.09.2026) und Bau & Energie in Wieselburg (16. - 18.10.2026).