Todesrätsel um Tochter von Hollywood-Legende: Mysteriöser Funkspruch aufgetaucht

Der Tod von Victoria Jones, der 34-jährigen Tochter von Schauspielstar Tommy Lee Jones, gibt weiter Rätsel auf. Nun wurde ein Notruf-Funkmitschnitt veröffentlicht.

US-Medien haben den Mitschnitt eines Funkspruchs veröffentlicht, mit dem in der Silvesternacht Hilfe für Victoria Jones angefordert wurde. Die 34-Jährige wurde tot in einem Hotel in San Francisco gefunden.

Notruf mit höchster Dringlichkeit

Die nur 18 Sekunden lange Tonaufnahme wurde vom US-Portal TMZ veröffentlicht. Darin ist der Funkverkehr zwischen der Notruf-Leitstelle und Einsatzkräften zu hören. Die Retter wurden mit „Code 3“ alarmiert, was höchste Eile wegen Lebensgefahr bedeutet. Gemeldet wurde zudem eine „Überdosis mit Verfärbung“.

© getty

Bewusstlos im Hotel entdeckt

Victoria Jones wurde laut US-Medien bewusstlos im 14. Stock des „Fairmont San Francisco“-Hotels gefunden. Ein Hotelgast entdeckte sie und soll zunächst angenommen haben, sie sei betrunken. Das Hotelpersonal alarmierte umgehend die Rettungskräfte und leitete Wiederbelebungsversuche ein. Diese blieben jedoch erfolglos. Victoria Jones wurde noch vor Ort für tot erklärt. Die Polizei bestätigte später einen Einsatz wegen einer verstorbenen Person.

Frühere Festnahmen bekannt

In den letzten Monaten ihres Lebens hatte Victoria Jones laut Berichten von „Page Six“, „New York Post“ und TMZ mehrfach Probleme mit dem Gesetz. Sie wurde im Jahr 2025 insgesamt dreimal verhaftet. Unter anderem wegen Widerstands gegen einen Polizeibeamten, des Konsums und Besitzes einer kontrollierten Substanz sowie später wegen häuslicher Gewalt und Misshandlung älterer Menschen. In allen bekannten Fällen plädierte sie auf nicht schuldig.