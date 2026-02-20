Mit Kinderlied auf Platz 1: Chart-Hype um Großstadtengel

„Hast du gute Laune? Klatsche in die Hand“ – das lässt sich Österreich nicht zweimal sagen. Das Kinderlieder-Duo sorgt mit„Gute Laune“ für Stimmung und ein Chart-Wunder: Platz 1 bei iTunes!

Mit Kinderliedern auf Platz 1, was zuletzt nicht einmal mehr Helene Fischer gelang (nur Platz 1 für ihr „Herzensprojekt) machen jetzt Großstadtengel wahr. Ihre Party Hymne „Gute Laune“, die man u.a. schon in der Giovanni Zarrella Show präsentierte, und die gerade in allen Apres-Skihütten für Stimmung sorgt, stürmt in Österreich an die Spitze der iTunes-Charts. In der deutschen Heimat wurde Chart-Gold in den Midweek-Charts auch nur mehr vom seichten Faschings-Schenkelpracker „Karnevalsmaus“ verhindert.

Mit Mitmach-Zeilen wie „Hast du gute Laune? Klatsche in die Hand“ und ihrem kindgerechen Mix aus positiven Vibes und ansteckender Energie begeistern die beiden Freundinnen Myriam Koudsi und Chris Gethmann aus Langenfeld im Rheinland Groß und Klein. Der neue Chart-Hit ging zuerst via TikTok viral, und YouTube, wo man schon über 2,8 Millionen Klicks hat, viral und mischt nun mit einem Jahr Verspätung auch die Charts auf. Die Single-Veröffentlichung war ja bereits am 21. Februar 2025.

Das sind die ITunes-Charts vom 20. Februar:

1. Großstadtengel, Gute Laune

2. Oimara, Wackelkontakt

3. Glockenbach & Tom Walker, Home

4. Fantasy, Samstagnacht

5. DJ Ötzi, Tirol

Doch gut Ding braucht Weile, davon können Koudsi und Gethmann ohnedies ein (Kinder-)Lied singen. Schließlich macht man ja schon seit 2015 als Großstadtengel gemeinsame Sache. Auch mit 13 Alben, unzähligen Mitmach-Hits wie „Popelfritz und Pupsdame“, „Luftballon Walzer“ oder „Mach den Clown, einem eigenem YouTube-Kanal sowie rund 150 Deutschland-Konzerten pro Jahr. Jetzt mischt man erstmals auch die Charts auf.