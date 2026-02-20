Literatur & Gelato: Festival bringt Italien nach Wien

Das LA FONTE – Festival für italienische Literatur bringt von Freitag, 27. Februar, bis Sonntag, 1. März 2026, zeitgenössische Texte und echtes Piazza-Feeling in das Wiener Odeon Theater.

Das Festival startet am Freitag, 27. Februar 2026, im Odeon Theater. Mit dabei sind heuer große Namen der italienischen Kulturszene wie Sandro Veronesi und Antonio Albanese. Das zweisprachige Event bietet über zehn Lesungen und Gespräche, die konsekutiv übersetzt werden. Einzig das Programm für Kinder findet rein auf Italienisch statt. Neben Literatur gibt es 2026 erstmals ein klassisches Konzert des Konservatoriums Turin sowie den bewährten Eisstand von Paolo Bortolotti.

Stars der italienischen Gegenwartsliteratur

Der Regisseur und Komiker Antonio Albanese eröffnet das Festival mit seinem Debütroman, der von der Geschichte seines Onkels in österreichischer Kriegsgefangenschaft inspiriert ist. Ein weiteres Highlight ist der zweifache Premio-Strega-Preisträger Sandro Veronesi, der seinen neuen Roman „Schwarzer September“ präsentiert. Auch Radiomoderator Marco Presta ist zu Gast, wobei seine deutschen Textpassagen von Dirk Stermann gelesen werden.

Junge Stimmen und Krimi-Spannung

Die Schriftstellerin Claudia Lanteri bringt einen anspruchsvollen Kriminalroman mit nach Wien, der auf einer Insel südlich von Sizilien spielt. Mit Nicoletta Verna („I giorni di vetro“) und der Premio-Campiello-Gewinnerin Federica Manzon stehen zudem zwei bedeutende Stimmen der jüngeren Literaturgeneration im Rampenlicht. Die Kunsthistorikerin Rachele Ferrario blickt indes auf das Italien der 1950er-Jahre zurück.

Musik und Wissenschaft am Programm

Heuer neu im Programm ist ein Konzert von Studierenden des Konservatoriums Turin mit Werken von Verdi und Rachmaninow. Für die kleinsten Gäste gibt es ein Theaterstück basierend auf Märchen von Italo Calvino. Im wissenschaftlichen Teil spricht Giorgio Vallortigara über Tierbewusstsein. Den feierlichen Abschluss des Festivals bildet Luca Crovi, der Einblicke in das Leben von Andrea Camilleri gibt.

Ein Ort der Begegnung

Das Festivalmotiv zeigt heuer die Piazza della Loggia in Brescia, gestaltet vom Künstler Olaf Osten. Das Leitmotiv stammt von Italo Calvino: „Jedes Mal, wenn man die Piazza betritt, findet man sich mitten in einem Dialog wieder“. Seit 2022 verwandelt sich das Odeon jährlich in diesen Treffpunkt für bis zu 2000 Besucher, unterstützt durch das Italienische Kulturinstitut und lokale Vereine.